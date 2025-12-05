5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

रेपो रेट में कमी, बैंकों को निर्देश और बेहतर भविष्य के संकेत, RBI गवर्नर के इन इशारों को समझिए

RBI liquidity measures: रिजर्व बैंक ने बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए कदमों का ऐलान किया है, जिससे विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारतीय बाजार में दिलचस्पी बढ़ सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 05, 2025

RBI Repo Rate Cut

आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को ग्राहकों की शिकायतों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए हैं। (PC: ANI)

RBI Repo Rate Cut: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जहां रेपो रेट में कमी करके EMI का बोझ कुछ हल्का करने का प्रयास किया है। वहीं, ग्राहकों की शिकायतों का तुरंत निपटारा करने के निर्देश बैंकों को दिए हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताए हुए यह भी स्पष्ट किया कि बैंकों को ग्राहक की शिकायतों को गंभीरता से लेना होगा।

ग्राहकों को सबसे पहले रखें

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को अपनी नीतियों एवं कामकाज में ग्राहकों को सर्वोपरि रखते हुए शिकायतों का तेजी से निपटारा करना होगा। उन्होंने बताया कि आरबीआई लोकपाल के पास एक महीने से अधिक समय से लंबित शिकायतों के समाधान के लिए 1 जनवरी, 2025 से विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान पूरे दो महीने चलेगा।

शिकायतों में आया उछाल

संजय मल्होत्रा ने कहा कि बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होने के चलते आरबीआई लोकपाल के पास लंबित शिकायतों के मामले में इजाफा हुआ है। हम 1 जनवरी से दो महीने के लिए विशेष अभियान चलाएंगे। ताकि सभी लंबित शिकायतों का समाधान किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि बैंक और NBFC को अपने ग्राहकों को सर्वोपरि रखना चाहिए। ग्राहकों की शिकायतों पर गंभीरता दिखाएं और उन्हें जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करें।

आगे भी कटौती संभव

आरबीआई गवर्नर ने बैठक की जानकारी देते हुए कई ऐसी बातें कही हैं, जो देश के आर्थिक विकास में लोगों के विश्वास को मजबूत करती हैं और बेहतर भविष्य के संकेत देती हैं। उन्होंने कहा कि जीडीपी ग्रोथ में तेजी आई है, भारत में निवेश बढ़ रहा है, महंगाई आने वाले समय में और कम हो सकती है। यदि वास्तव में महंगाई आगे भी कम होती है, तो रेपो रेट में कटौती की संभावना बनी रहेगी। जाहिर है इससे ईएमआई का बोझ और हल्का हो सकेगा। यानी आने वाला समय राहत भरा हो सकता है।

मार्केट के लिए अच्छे संकेत

एक्स्पर्ट्स मानते हैं कि आरबीआई ने मार्केट में तरलता बढ़ाने के लिए जिन कदमों का ऐलान किया है, उससे विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की भारतीय बाजार में दिलचस्पी बढ़ेगी। उनका कहना है कि आरबीआई द्वारा दिसंबर में एक लाख करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीदने का ऐलान, बाजार में अतिरिक्त लिक्विडिटी को बढ़ावा देगा। यह निश्चित तौर पर मार्केट लिए अच्छे संकेत हैं और निवेशकों को इसका लाभ मिल सकता है।

ये भी पढ़ें

RBI Repo Rate: लोन लेने वालों के लिए गुड न्यूज, आरबीआई ने घटा दी प्रुमख ब्याज दर, होम लोन समेत सभी कर्ज हो जाएंगे सस्ते
कारोबार
RBI Repo Rate

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Dec 2025 02:37 pm

Hindi News / Business / रेपो रेट में कमी, बैंकों को निर्देश और बेहतर भविष्य के संकेत, RBI गवर्नर के इन इशारों को समझिए

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

2025 के इन 10 IPOs ने डुबाया निवेशकों का पैसा; इश्यू प्राइस से भी नीचे फिसले

कारोबार

देशभर में IndiGo की Flights क्यों हो रही कैंसिल? जानिए इस बड़े क्राइसिस के पीछे की कहानी

Indigo News
कारोबार

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में फिर आई तेजी, चांदी भी उछली, जानिए कितना महंगा हुआ जेवर बनवाना

Gold Rate Today
कारोबार

RBI Monetary Policy: महंगाई, इन्वेस्टमेंट, GDP और रुपया… RBI गवर्नर ने बताई ये 10 बड़ी बातें, आपको होनी चाहिए खबर

RBI Repo rate Cut
कारोबार

लोन लेने वालों के लिए गुड न्यूज, RBI ने घटा दी रेपो रेट

RBI Repo Rate
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.