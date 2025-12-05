रेपो रेट में कमी, बैंकों को निर्देश और बेहतर भविष्य के संकेत, RBI गवर्नर के इन इशारों को समझिए

आरबीआई गवर्नर ने बैठक की जानकारी देते हुए कई ऐसी बातें कही हैं, जो देश के आर्थिक विकास में लोगों के विश्वास को मजबूत करती हैं और बेहतर भविष्य के संकेत देती हैं। उन्होंने कहा कि जीडीपी ग्रोथ में तेजी आई है, भारत में निवेश बढ़ रहा है, महंगाई आने वाले समय में और कम हो सकती है। यदि वास्तव में महंगाई आगे भी कम होती है, तो रेपो रेट में कटौती की संभावना बनी रहेगी। जाहिर है इससे ईएमआई का बोझ और हल्का हो सकेगा। यानी आने वाला समय राहत भरा हो सकता है।