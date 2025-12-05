RBI Repo Rate: लोन लेने वालों के लिए गुड न्यूज, आरबीआई ने घटा दी प्रुमख ब्याज दर, होम लोन समेत सभी कर्ज हो जाएंगे सस्ते

आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को पहले के 6.8 फीसदी से बढ़ाकर 7.3 फीसदी कर दिया है। इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.4 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी किया गया है। चौथी तिमाही के लिए अनुमान को 6.2 फीसदी से बढ़ाकर 6.5 फीसदी किया गया है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.4 फीसदी से बढ़ाकर 6.7 फीसदी किया गया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.8 फीसदी रखा गया है।