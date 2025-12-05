5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

RBI Repo Rate: लोन लेने वालों के लिए गुड न्यूज, आरबीआई ने घटा दी प्रुमख ब्याज दर, होम लोन समेत सभी कर्ज हो जाएंगे सस्ते

RBI Repo Rate: आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में प्रमुख ब्याज दर घटाने का फैसला हुआ है। आरबीआई एमपीसी ने रेपो रेट को 0.25 फीसदी घटा दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 05, 2025

RBI Repo Rate

आरबीआई ने प्रमुख ब्याज दर को घटा दिया है।

RBI Repo Rate: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज शुक्रवार सुबह मौद्रिक नीति से जुड़े फैसलों की घोषणा की है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 3 से 5 दिसंबर के बीच वित्त वर्ष 2026 की पांचवीं द्विमासिक बैठक आयोजित की है। मौद्रिक नीति के फैसलों की घोषणा करते हुए गवर्नर मल्होत्रा ने बताया कि रेपो रेट को तत्काल प्रभाव से 0.25 फीसदी घटा दिया गया है। इससे रेपो रेट घटकर 5.25 फीसदी पर आ गई है।

पॉलिसी रुख को 'न्यूट्रल' पर रखा बरकरार

गवर्नर ​​ने कहा कि इस वर्ष की पहली छमाही में 2.2% महंगाई दर रही है। साख ही 8% ग्रोथ रेट रही है। ऐसे में मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करने का निर्णय लिया है। साथ ही आरबीआई ने पॉलिसी के रुख को 'न्यूट्रल' पर बरकरार रखा है।

ग्रामीण मांग हो रही मजबूत

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ग्रामीण मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। शहरी मांग में लगातार सुधार हो रहा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि नॉन फूड, बैंक क्रेडिट और हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में वृद्धि के कारण निजी निवेश में तेजी के साथ निवेश गतिविधि मजबूत बनी हुई है।

FY26 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया

आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को पहले के 6.8 फीसदी से बढ़ाकर 7.3 फीसदी कर दिया है। इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.4 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी किया गया है। चौथी तिमाही के लिए अनुमान को 6.2 फीसदी से बढ़ाकर 6.5 फीसदी किया गया है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.4 फीसदी से बढ़ाकर 6.7 फीसदी किया गया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.8 फीसदी रखा गया है।

ये भी पढ़ें

HDFC Bank से 70 लाख रुपये का Home Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, EMI भी जानिए
कारोबार
HDFC Bank Home Loan Calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Dec 2025 10:33 am

Published on:

05 Dec 2025 10:09 am

Hindi News / Business / RBI Repo Rate: लोन लेने वालों के लिए गुड न्यूज, आरबीआई ने घटा दी प्रुमख ब्याज दर, होम लोन समेत सभी कर्ज हो जाएंगे सस्ते

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

भारत दौरे पर आए पुतिन कितने हैं अमीर, पीएम Modi और डोनाल्ड ट्रंप के पास कितनी दौलत?

Vladimir Putin India visit
कारोबार

Home Loan में मूलधन से भी ज्यादा ब्याज चुका रहे लोग, यह फॉर्मूला अपनाया तो 70 लाख का कर्ज हो जाएगा इंटरेस्ट फ्री

Home Loan Interest Rates
कारोबार

बैंकिंग स्टॉक में पैसा लगाने का क्या यही है सही समय? पढ़ें क्या कहती है ये रिपोर्ट

कारोबार

अंमीर बनना है? सिर्फ कॉफी ही नहीं ये 6 आदतें भी छोड़ो

कारोबार

SIP Investment: 10 साल में 1 करोड़ का फंड तैयार करने के लिए हर महीने कितने बचाने होंगे?

Investment Tips
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.