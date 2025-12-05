RBI Repo Rate: लोन लेने वालों के लिए गुड न्यूज, आरबीआई ने घटा दी प्रुमख ब्याज दर, होम लोन समेत सभी कर्ज हो जाएंगे सस्ते

आरबीआई ने प्रमुख ब्याज दर को घटा दिया है।
RBI Repo Rate: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज शुक्रवार सुबह मौद्रिक नीति से जुड़े फैसलों की घोषणा की है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 3 से 5 दिसंबर के बीच वित्त वर्ष 2026 की पांचवीं द्विमासिक बैठक आयोजित की है। मौद्रिक नीति के फैसलों की घोषणा करते हुए गवर्नर मल्होत्रा ने बताया कि रेपो रेट को तत्काल प्रभाव से 0.25 फीसदी घटा दिया गया है। इससे रेपो रेट घटकर 5.25 फीसदी पर आ गई है।
गवर्नर ने कहा कि इस वर्ष की पहली छमाही में 2.2% महंगाई दर रही है। साख ही 8% ग्रोथ रेट रही है। ऐसे में मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करने का निर्णय लिया है। साथ ही आरबीआई ने पॉलिसी के रुख को 'न्यूट्रल' पर बरकरार रखा है।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ग्रामीण मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। शहरी मांग में लगातार सुधार हो रहा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि नॉन फूड, बैंक क्रेडिट और हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में वृद्धि के कारण निजी निवेश में तेजी के साथ निवेश गतिविधि मजबूत बनी हुई है।
आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को पहले के 6.8 फीसदी से बढ़ाकर 7.3 फीसदी कर दिया है। इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.4 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी किया गया है। चौथी तिमाही के लिए अनुमान को 6.2 फीसदी से बढ़ाकर 6.5 फीसदी किया गया है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.4 फीसदी से बढ़ाकर 6.7 फीसदी किया गया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.8 फीसदी रखा गया है।
