5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

RBI Monetary Policy: महंगाई, इन्वेस्टमेंट, GDP और रुपया… RBI गवर्नर ने बताई ये 10 बड़ी बातें, आपको होनी चाहिए खबर

RBI monetary policy update: आरबीआई गवर्नर ने MPC की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 05, 2025

RBI Repo rate Cut

जैसा कि अनुमान जताया जा रहा था आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती कर दी है। (PC: ANI)

RBI MPC Meet Results: रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक खत्म हो गई है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि रेपो रेट में 0.25% कटौती पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रेपो रेट में कटौती का फैसला लिया गया है। यह लगभग पहले से ही माना जा रहा था कि आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है, क्योंकि महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत मिली है। आइए जानते हैं कि आरबीआई की बैठक से 10 बड़ी बातें क्या निकलकर आई हैं।

RBI गवर्नर ने बताईं 10 बड़ी बातें

1. रेपो रेट में 0.25% कटौती, रेपो रेट घटकर 5.25% हुई। इसका मतलब है कि आपकी EMI कम हो सकती है।

2. जीडीपी ग्रोथ में अच्छी बढ़त दिख रही है। वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया गया है। जबकि पहले यह अनुमान 6.8 प्रतिशत था.आरबीआई गवर्नर ने कहा कि शहरी मांग में तेजी देखने को मिली है, जो अच्छे संकेत हैं।

3. बैंकिंग सिस्टम की स्थिति बेहतर हुई है, इसमें लगातार सुधार हो रहा है।

4. इस महीने RBI एक लाख करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीदेगा। इससे बाजार में अतिरिक्त लिक्विडिटी आएगी। वहीं, सिस्टम लिक्विडिटी अक्टूबर में MPC की पिछली बैठक के बाद से औसतन 1.5 लाख करोड़ रुपए के सरप्लस में रही है।

5. महंगाई के मोर्चे पर राहत मिली है। आरबीआई ने FY26 के लिए CPI मुद्रास्फीति के अनुमान को पहले के 2.6% से घटाकर 2% कर दिया है। इसके साथ ही Q3FY26 का अनुमान 1.8% से घटाकर 0.6%, Q4FY26 का अनुमान 4% से घटाकर 2.9%, और Q1FY27 का अनुमान 4.5% से घटाकर 3.9% कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि केंद्रीय बैंक महंगाई में नरमी को लेकर आश्वस्त है।

6. निवेश गतिविधियों में तेजी आई है। भारत पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इससे आने वाले समय में रोजगार और उत्पादन में तेजी आएगी। निवेश बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) में निकासी देखने को मिली है, लेकिन भारत का फॉरेक्स रिजर्व मजबूत बना हुआ है।

7. कृषि क्षेत्र अच्छा कर रहा है। रबी और खरीफ की बुआई अच्छी रही है। इससे खाद्यान्न उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत मिलेगी।

8. इस साल भारत का चालू खाता घाटा (CAD) सीमित रहने की उम्मीद है।

9. गिरते रुपए को संभालने के लिए कदम उठाए जाएंगे। 3 साल की अवधि वाले डॉलर–रुपया बाय-सेल स्वैप ऑपरेशन को अमल में लाया जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो आरबीआई बाजार से डॉलर खरीदकर बाद में बेच देगा।

10. आरबीआई गवर्नर ने साफ किया है कि आर्थिक लिहाज से देश सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (FDI) में तेजी आई है, जो भारत के प्रति विदेशी निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

ये भी पढ़ें

बैंकिंग स्टॉक में पैसा लगाने का क्या यही है सही समय? पढ़ें क्या कहती है ये रिपोर्ट
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Dec 2025 11:14 am

Published on:

05 Dec 2025 11:13 am

Hindi News / Business / RBI Monetary Policy: महंगाई, इन्वेस्टमेंट, GDP और रुपया… RBI गवर्नर ने बताई ये 10 बड़ी बातें, आपको होनी चाहिए खबर

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में फिर आई तेजी, चांदी भी उछली, जानिए कितना महंगा हुआ जेवर बनवाना

Gold Rate Today
कारोबार

लोन लेने वालों के लिए गुड न्यूज, RBI ने घटा दी रेपो रेट

RBI Repo Rate
कारोबार

भारत दौरे पर आए पुतिन कितने हैं अमीर, पीएम Modi और डोनाल्ड ट्रंप के पास कितनी दौलत?

Vladimir Putin India visit
कारोबार

Home Loan में मूलधन से भी ज्यादा ब्याज चुका रहे लोग, यह फॉर्मूला अपनाया तो 70 लाख का कर्ज हो जाएगा इंटरेस्ट फ्री

Home Loan Interest Rates
कारोबार

बैंकिंग स्टॉक में पैसा लगाने का क्या यही है सही समय? पढ़ें क्या कहती है ये रिपोर्ट

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.