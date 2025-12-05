RBI Monetary Policy: महंगाई, इन्वेस्टमेंट, GDP और रुपया… RBI गवर्नर ने बताई ये 10 बड़ी बातें, आपको होनी चाहिए खबर

RBI MPC Meet Results: रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक खत्म हो गई है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि रेपो रेट में 0.25% कटौती पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रेपो रेट में कटौती का फैसला लिया गया है। यह लगभग पहले से ही माना जा रहा था कि आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है, क्योंकि महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत मिली है। आइए जानते हैं कि आरबीआई की बैठक से 10 बड़ी बातें क्या निकलकर आई हैं।