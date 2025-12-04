बैंकिंग स्टॉक में पैसा लगाने का क्या यही है सही समय? पढ़ें क्या कहती है ये रिपोर्ट

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक अगले तीन सालों में RoA को 0.8-1.1 प्रतिशत के दायरे में बनाए रख सकते हैं। यह एक ऐसा लेवल है, जिस तक पहुंचाना पहले इन बैंकों के लिए मुश्किल था। अब उनके पास ज्यादा स्थिर डिपॉज़िट फ़्रैंचाइज़ी, स्टेबल क्रेडिट कॉस्ट और बढ़ते मॉर्गेज हैं। वहीं, प्राइवेट बैंक स्पेस में जेपी मॉर्गन को AU स्मॉल बैंक के अच्छा करने की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म ने वित्त वर्ष 2026-28 तक इसके RoA में 38bps के सुधार का अनुमान जताया है। इसी तरह, IDFC फर्स्ट बैंक का RoA 54bps बढ़ने का अनुमान है।