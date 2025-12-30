Mumbai की कंपनी किराये पर रहने वालों को नहीं देगी Job? वायरल सोशल मीडिया पोस्ट ने छेड़ी बहस

शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में जरूरी दस्तावेजों के तौर पर आधार कार्ड का भी जिक्र है। इस पर एक यूजर ने लिखा है कि प्राइवेट कंपनी आधार कार्ड नहीं मांग सकतीं, यह सुप्रीम कोर्ट के 2018 को दिए आदेश का सीधा उल्लंघन है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का यह भी मानना है कि कंपनी ज्यादा सैलरी नहीं देना चाहती, इसलिए उसने यह शर्त रखी है। ऐसे में केवल स्थानीय लोग ही आवेदन करेंगे, जो बाहर से आए लोगों की तुलना में कम सैलरी में काम करने को तैयार हो सकते हैं। अब इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है, नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल इसने सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ दी है।