Rajkumar Bafna का इस्तीफा… Gen-Z की आंखों में जलन, Delhi Pollution से मुहाल हुआ जीना!

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचा (Photo Credit - IANS)
Delhi pollution impact on jobs: दिल्ली का प्रदूषण न केवल सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। बल्कि लोगों को नौकरी छोड़ने के लिए भी विवश कर रहा है। दिग्गज फार्मा कंपनी Akums Drugs के प्रेसिडेंट-फाइनेंस राजकुमार बाफना ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, बाफना ऐसा करने वाले न पहले हैं और न आखिरी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक तेजी से बढ़ा है, जिसने सभी को चिंता में डाल दिया है।
अकूम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स (Akums Drugs and Pharmaceuticals) ने एक्सचेंज फाइलिंग में राजकुमार बाफना के इस्तीफे की जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नौकरी छोड़ने की वजह बताया है। बाफना ने इस महीने की शुरुआत में ही अपना इस्तीफा सौंप दिया था और 31 दिसंबर कंपनी में उनका आखिरी दिन होगा।
राजकुमार बाफना ने सीईओ सुमित सूद को भेजे ईमेल में दिल्ली के प्रदूषण का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने सीईओ से उन्हें जल्द कार्यमुक्त करने का भी अनुरोध किया, जिसे स्वीकार लिया गया है। 31 दिसंबर को बाफना को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए राजकुमार बाफना को अपना फैसला बदलने के लिए कहना ठीक नहीं होगा।
राजकुमार बाफना Akums Drugs का हिस्सा बनने से पहले Heranba Industries में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे। यहां उन्होंने 4 साल से ज्यादा काम किया। उनका linkedin प्रोफाइल बताता है कि वह Hamilton Housewares में वाइस प्रेसिडेंट- फाइनेंस और Alkem Laboratories में सीनियर जनरल मैनेजर- टैक्सेशन के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। अकूम्स ड्रग्स से पहले उनकी सभी पोजीशन मुंबई में थीं। महाराष्ट्र की राजधानी में भी प्रदूषण की समस्या है, लेकिन दिल्ली जैसे हालात फिलहाल नहीं हैं। बाफना ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) से पढ़ाई की है।
इससे पहले, फाइनेंस एडवाइजर अक्षत श्रीवास्तव ने बताया था कि उनकी पत्नी ने दिल्ली के प्रदूषण के चलते अपनी नौकरी छोड़ दी है। अक्षत ने पिछले महीने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया था कि उनकी वाइफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में ग्रुप-A अधिकारी है। उसने यूपीएससी में 8वीं रैंक हासिल की थी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया है। हमें इसका कोई पछतावा नहीं है।
प्लांट-बेस्ड किड्सवियर ब्रांड किडबी के फाउंडर स्वप्निल श्रीवास्तव को भी प्रदूषण के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने पिछले महीने बताया था कि कैसे प्रदूषण की वजह से Gen Z कर्मचारी ऑफिस आने से कतरा रहे हैं। उन्होंने एक कर्मचारी की चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जिसमें कर्मचारी ने बताया था कि प्रदूषण के कारण उसकी आंखें जल रही हैं और वो काम करने में असमर्थ है। श्रीवास्तव को भेजे मैसेज में कर्मचारी ने लिखा था - मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी आंखों में जलन हो रही है।
वहीं, Akums Drugs के स्टॉक मार्केट में प्रदर्शन की बात करें, तो फिलहाल यह 448 रुपए के भाव पर मिल रहा है। इस साल अब तक (YTD) यह स्टॉक 28 प्रतिशत से ज्यादा नीचे आया है। जबकि छह महीने में यह आंकड़ा 23% रहा है। इस लिहाज से देखें तो इस फार्मा कंपनी में निवेश करने वालों के लिए 2025 कुछ खास नहीं रहा है। हालांकि, बीते 5 कारोबारी सत्रों से स्टॉक में बढ़त दिखाई दे रही है।
