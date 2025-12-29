Rajkumar Bafna का इस्तीफा… Gen-Z की आंखों में जलन, Delhi Pollution से मुहाल हुआ जीना!

प्लांट-बेस्ड किड्सवियर ब्रांड किडबी के फाउंडर स्वप्निल श्रीवास्तव को भी प्रदूषण के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने पिछले महीने बताया था कि कैसे प्रदूषण की वजह से Gen Z कर्मचारी ऑफिस आने से कतरा रहे हैं। उन्होंने एक कर्मचारी की चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जिसमें कर्मचारी ने बताया था कि प्रदूषण के कारण उसकी आंखें जल रही हैं और वो काम करने में असमर्थ है। श्रीवास्तव को भेजे मैसेज में कर्मचारी ने लिखा था - मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी आंखों में जलन हो रही है।