नए साल में लगने वाला है झटका! बदल जाएंगे LPG सब्सिडी के नियम; तो क्या महंगी हो जाएगी रसोई गैस?

अब LPG जिस कीमत पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खरीदती हैं, उसका असर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG की कीमतों पर भी पड़ता है। मतलब अगर कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी तो कंज्यूमर के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं, कम हुईं तो कम हो सकती हैं। हालांकि कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सरकार इन पर एक कैप यानी की सीमा लगाकर रखती है, ताकि कंज्यूमर्स के लिए कीमतें असहनीय न हो जाएं, और अगर कंपनियों को कम दाम पर गैस बेचने से नुकसान होता है, तो केंद्र सरकार उनकी भरपाई करती है। ऐसे में सब्सिडी के फॉर्मूले में कोई भी बदलाव यह तय कर सकता है कि सरकार को इस पर कितना खर्च करना पड़ेगा।