30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

नए साल में लगने वाला है झटका! बदल जाएंगे LPG सब्सिडी के नियम; तो क्या महंगी हो जाएगी रसोई गैस?

LPG जिस कीमत पर तेल कंपनियां खरीदती हैं, उसका असर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG की कीमतों पर भी पड़ता है। कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी तो कंज्यूमर के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं

2 min read
Google source verification

भारत

image

Businessdesk

image

Mohammad Hamid

Dec 30, 2025

LPG सब्सिडी कैलकुलेट करने के नियम बदलने की तैयारी (PC: Canva)

केंद्र सरकार LPG सब्सिडी को कैलकुलेट (LPG Subsidy Calculation) करने का तरीका बदलने की योजना बना रही है। ये जानकारी अंग्रेजी अख़बार The Economic Times की एक रिपोर्ट में दी गई है। केंद्र सरकार ये तब करने जा रही है, जब पिछले महीने भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिकी एक्सपो्टर्स के साथ एक साल के लिए LPG सप्लाई के समझौते किए।

क्यों बदलेगा LPG सब्सिडी कैलकुलेशन का तरीका

फिलहाल LPG सब्सिडी की कैलकुलेशन सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस (Saudi Contract Price) के आधार पर की जाती है, जो मिडिल ईस्ट से आने वाली LPG के लिए एक बेंचमार्क माना जाता है।

हालांकि, तेल कंपनियों के अधिकारियों ने The Economic Times को बताया है कि अब यह तरीका कारगर नहीं रह गया है। कंपनियां चाहती हैं कि सब्सिडी तय करते समय अमेरिका से आने वाली LPG की कीमतों और उसकी कहीं ज्यादा शिपिंग लागत को भी शामिल किया जाए।

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका से LPG भारत के लिए तभी किफायती साबित होती है जब वह भारी छूट पर बेची जाए, क्योंकि अमेरिका से LPG मंगाने की लागत सऊदी अरब से आने वाली LPG की तुलना में करीब चार गुना ज्यादा है।

तो क्या LPG महंगी हो जाएगी?

इस सवाल का जवाब अभी देना मुश्किल है, क्यों? इसको समझिए। देखिए - पिछले महीने इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL ने 2026 से शुरू होने वाले एक साल की अवधि के लिए अमेरिका से करीब 22 लाख टन LPG इंपोर्ट करने पर सहमति जताई। यह भारत के कुल LPG इंपोर्ट का करीब 10% है। पहले भारतीय कंपनियां अमेरिका से LPG की खरीद तभी करती थीं जब स्पॉट मार्केट में कीमतें आकर्षक होती थीं। यह पहली बार है जब अमेरिका के साथ एक लंबी अवधि का करार किया गया है।

अब LPG जिस कीमत पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खरीदती हैं, उसका असर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG की कीमतों पर भी पड़ता है। मतलब अगर कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी तो कंज्यूमर के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं, कम हुईं तो कम हो सकती हैं। हालांकि कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सरकार इन पर एक कैप यानी की सीमा लगाकर रखती है, ताकि कंज्यूमर्स के लिए कीमतें असहनीय न हो जाएं, और अगर कंपनियों को कम दाम पर गैस बेचने से नुकसान होता है, तो केंद्र सरकार उनकी भरपाई करती है। ऐसे में सब्सिडी के फॉर्मूले में कोई भी बदलाव यह तय कर सकता है कि सरकार को इस पर कितना खर्च करना पड़ेगा।

अमेरिका से बढ़ा तेल इंपोर्ट

यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका लगातार भारत पर रूस से तेल इंपोर्ट कम करने का दबाव बना रहा है। ट्रंप सरकार भारत पर 50% का टैरिफ पहले ही लगा चुकी है, जिसमें रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 25% का अतिरिक्त जुर्माना भी शामिल है। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत तो हो रही है, लेकिन अबतक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। मगर, भारत ने साफ किया है कि वो अपने फैसले राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही करेगा।

हालांकि भारत ने रूस से इंपोर्ट कम किया है और अमेरिका से तेल का इंपोर्ट बढ़ाया है। Kpler के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में भारत ने अमेरिका से करीब 5.40 लाख बैरल प्रति दिन कच्चा तेल मंगाया, जो 2022 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है।

ये भी पढ़ें

NPS Gratuity: रिटायरमेंट के बाद हुई दोबारा नियुक्ति, तो क्या डबल ग्रेच्युटी मिलेगी? सरकार ने कहा…
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Dec 2025 11:28 am

Hindi News / Business / नए साल में लगने वाला है झटका! बदल जाएंगे LPG सब्सिडी के नियम; तो क्या महंगी हो जाएगी रसोई गैस?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

AI वीडियो बनाकर हर साल 980 करोड़ रुपये की कमाई कर रहे यू-ट्यूब चैनल, जुटा लिये 22 करोड़ सब्सक्राइबर्स

AI Video Earning in Youtube
कारोबार

Birthday Special: हॉटमेल वाले सबीर भाटिया के हाथ पर 'भाई' ने दागी थी सिगरेट!

sabeer bhatia birthday
कारोबार

Gold Silver Price Today: उच्च स्तरों से लड़खड़ाकर गिरा सोना, चांदी में भी भारी गिरावट, कीमतों ने क्यों खाई पलटी?

Gold Silver Price Today
कारोबार

Mandi News: धान और चना मंदा, गेहूं, मूंगफली का तेल और सोयाबीन के भावों में उछाल, जानें मंडी रेट्स

Mandi News
कोटा

Share Market: गिरावट के साथ खुला बाजार, बैंकिंग और आईटी शेयर लुढ़के, यहां दिखी तेजी

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.