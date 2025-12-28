NPS Gratuity: रिटायरमेंट के बाद हुई दोबारा नियुक्ति, तो क्या डबल ग्रेच्युटी मिलेगी? सरकार ने कहा…

ऑफिस मेमोरेंडम में ये साफ किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पहले मिलिट्री सर्विस से रिटायर होकर ग्रेच्युटी ले चुका है और बाद में सरकारी नौकरी में दोबारा नियुक्त हुआ है, तो सिविल सर्विस की ग्रेच्युटी पर कोई लिमिट नहीं लगेगी। यानी कि सेना से मिली मिलिट्री ग्रेच्युटी से नई सिविल सर्विस ग्रेच्युटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये अलग से पूरी मिलेगी। दरअसल ये सफाई इसलिए आई है क्योंकि कई मामलों में कन्फ्यूजन था कि पुरानी ग्रेच्युटी लेने से नई वाली पर कोई कटौती होगी या नहीं। अब DoPPW ने साफ कह दिया है कि मिलिट्री सर्विस के मामले में ऐसी कोई कटौती लागू नहीं होगी।