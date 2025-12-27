चांदी की चमक के पीछे हैं 5 सेक्टर्स! बनी रही डिमांड तो भाव छुएंगे आसमान

सिल्वर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में दुनिया भर में चांदी की कुल डिमांड 1.16 बिलियन आउंस थी, जबकि खदानों से सिर्फ 819.7 मिलियन आउंस चांदी निकली, यानी जरूरत के हिसाब से काफी बड़ी कमी रही। भारत दुनिया के टॉप 20 चांदी उत्पादक देशों में 11वें जगह पर है, जहां सालाना केवल 22.5 मिलियन आउसं चांदी का उत्पादन होता है, लेकिन इस्तेमाल इससे बहुत ज्यादा होता है। जैसे- भारत में चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड 42.9 मिलियन आउंस है. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 19.1 मिलियन आउंस की डिमांड होती है. यही वजह है भारत अपनी जरूरत का 80% चांदी इंपोर्ट करता है. भारत की इतनी बड़ी मांग की वजह से वो दुनिया भर में चांदी की कीमतों पर असर डालता है।