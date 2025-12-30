8th Pay Commission: क्या नहीं मिलेगी 1 जनवरी से बढ़ी हुई सैलरी? जानिए कब तक करना होगा इंतजार

प्रतीकात्मक तस्वीर। (PC: AI/gemini)
केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की तैयारी में बताया जा रहा है। 3 नवंबर को जारी गजट घोषणा के अनुसार 8वें वेतन आयोग में तीन सदस्य, अध्यक्ष - श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, सदस्य-सचिव - श्री पंकज जैन और अंशकालिक सदस्य - श्री पुलक घोष होंगे। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के साथ ही सैलरी और पेंशन भी बढ़ा दी जाएगी।
सभी को अनुमान था कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के साथ ही सैलरी और पेंशन भी बढ़ जाएगी। लेकिन यह अनुमान गलत है। 28 अक्टूबर 2025 को पीआईबी द्वारा जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। हालांकि, आयोग को सिफारिशें देने के लिए लागू होने से 18 महीनों तक का समय दिया गया है।
इसका मतलब है कि चाहे 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू हो भी जाए, लेकिन जब तक सभी सिफारिशें तय नहीं हो जातीं, तब तक तनख्वाह या पेंशन नहीं बढ़ सकती।
लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार सैलरी और पेंशन को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके बढ़ाया जाता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह फैक्टर 1.92 से 2.57 तक हो सकता है। इसके अनुसार कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी में बेसिक पे को इस गुणांक से गुणा करके जो आंकड़े आएंगे, वहीं बढ़ी हुई सैलरी या पेंशन होगी।
यदि आपकी मौजूदा मूल पेंशन 21,000 रुपये है, तो 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपकी नई मूल पेंशन 53,970 रुपये हो सकती है।
