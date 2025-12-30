8th Pay Commission: क्या नहीं मिलेगी 1 जनवरी से बढ़ी हुई सैलरी? जानिए कब तक करना होगा इंतजार

केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की तैयारी में बताया जा रहा है। 3 नवंबर को जारी गजट घोषणा के अनुसार 8वें वेतन आयोग में तीन सदस्य, अध्यक्ष - श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, सदस्य-सचिव - श्री पंकज जैन और अंशकालिक सदस्य - श्री पुलक घोष होंगे। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के साथ ही सैलरी और पेंशन भी बढ़ा दी जाएगी।