एयर इंडिया से टूटा अनुष्का शंकर का जो सितार, क्या है उसकी कीमत? एयरलाइंस को लगाई फटकार

अनुष्का शंकर ने सवाल किया कि आखिर एयर इंडिया इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? लगता है भारतीय वाद्य यंत्र भी इस एयरलाइंस के साथ सुरक्षित नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने दूसरी एयरलाइंस के साथ हजारों उड़ानें भारी हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। सितार की धुन तक खराब नहीं हुई। एयर इंडिया ने मुझे निराश और दुखी किया है। अनुष्का के इस पोस्ट पर कई जानी-मानी हस्तियों ने रिएक्शन देते हुए एयर इंडिया को आड़े हाथ लिया है। कॉमेडियन जाकिर खान (Zakir Khan), जो खुद भी सितार बजाते हैं उन्होंने लिखा - ये दिल तोड़ने वाला है। संगीतकार अन्विता शंकर (Anvita Shankar) ने कहा कि निश्चित तौर पर एयर इंडिया ने सितार को बुरी तरह से हैंडल किया होगा। इसी तरह, मशहूर संगीतकार विशाल ददलानी (Vishal Dadlani) ने लिखा है - यह दिल दहला देने वाला है।