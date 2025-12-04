4 दिसंबर 2025,

कारोबार

एयर इंडिया से टूटा अनुष्का शंकर का जो सितार, क्या है उसकी कीमत? एयरलाइंस को लगाई फटकार

Anoushka Shankar social media post: अनुष्का शंकर का आरोप है कि एयर इंडिया की लापरवाही के चलते उनका सितार टूट गया। उन्होंने टूटे सितार का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 04, 2025

Pandit Ravi Shankar daughter news

अनुष्का शंकर ने लापरवाही के लिए एयर इंडिया को जमकर फटकार लगाई है। (PC: Facebook/Anoushka Shankar)

Anoushka Shankar Air India controversy: मशहूर सितार वादक अनुष्का शंकर (Anoushka Shankar) एयर इंडिया से बेहद नाराज हैं और उनकी नाराजगी वाजिब भी है। अनुष्का का कहना है कि एयर इंडिया से यात्रा की कीमत उन्हें अपने सितार (Sitar) की कुर्बानी देकर चुकानी पड़ी। एयरलाइंस ने उनके सितार को सही से नहीं संभाला, जिसके वह टूट गया। जबकि एयर इंडिया ने इसके लिए बाकायदा फीस ली थी।

सोशल मीडिया पर बताई पूरी कहानी

दिवंगत सितार वादक पंडित रवि शंकर की बेटी अनुष्का खुद भी शास्त्रीय संगीत में एक बड़ा नाम हैं। उन्होंने सोशल मीडिया अपने टूटे हुए सितार का वीडियो पोस्ट करते हुए एयर इंडिया पर गुस्सा निकाला है। अनुष्का ने लिखा है - पहले मुझे लगा कि सितार सुर से बाहर है, लेकिन जब उसे उठाकर देखा तो मेरे आंसू निकल आए। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कई सालों बाद एयर इंडिया से यात्रा की और यह सब देखने को मिला। अनुष्का ने टाटा समूह की एयरलाइंस को फटकार लगाते हुए कहा कि आप हैंडलिंग फीस लेते हैं, फिर भी यह हाल है।

इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं?

अनुष्का शंकर ने सवाल किया कि आखिर एयर इंडिया इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? लगता है भारतीय वाद्य यंत्र भी इस एयरलाइंस के साथ सुरक्षित नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने दूसरी एयरलाइंस के साथ हजारों उड़ानें भारी हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। सितार की धुन तक खराब नहीं हुई। एयर इंडिया ने मुझे निराश और दुखी किया है। अनुष्का के इस पोस्ट पर कई जानी-मानी हस्तियों ने रिएक्शन देते हुए एयर इंडिया को आड़े हाथ लिया है। कॉमेडियन जाकिर खान (Zakir Khan), जो खुद भी सितार बजाते हैं उन्होंने लिखा - ये दिल तोड़ने वाला है। संगीतकार अन्विता शंकर (Anvita Shankar) ने कहा कि निश्चित तौर पर एयर इंडिया ने सितार को बुरी तरह से हैंडल किया होगा। इसी तरह, मशहूर संगीतकार विशाल ददलानी (Vishal Dadlani) ने लिखा है - यह दिल दहला देने वाला है।

खास है अनुष्का का सितार

एयर इंडिया की लापरवाही से अनुष्का शंकर का जो सितार टूटा, उसकी कीमत कितनी है यह तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन अनुष्का जिस तरह के सितार इस्तेमाल करती हैं वो बहुत महंगे होते हैं। केएस सितार मेकर नामक वेबसाइट पर अनुष्का स्टाइल सितार के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि खराज पंचम स्टाइल के इस सितार का तला कद्दू जैसे आकार का है। इसका साइज़ 49 इंच है और इसमें जर्मन रुसूलो स्ट्रिंग्स लगी हैं। इस सितार की कीमत 1250 डॉलर बताई गई है। भारतीय करेंसी से हिसाब से देखें तो यह 1,13,014.06 रुपए हो जाती है।

कितनी है अनुष्का की नेटवर्थ?

12 बार ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित अनुष्का शंकर लंदन में रहती हैं। उन्होंने ब्रिटिश डायरेक्टर Joe Wright से शादी की थी, लेकिन 2019 में दोनों अलग हो गए। अनुष्का की नेटवर्थ के बारे में कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन वह विश्व विख्यात सितार वादक हैं। ऐसे में जाहिर है उनके पास अच्छी-खासी दौलत होगी। अनुष्का की कमाई का मुख्य जरिया एल्बम की बिक्री, टूर और प्रोफेशनल परिजेक्ट्स आदि हैं।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Business / एयर इंडिया से टूटा अनुष्का शंकर का जो सितार, क्या है उसकी कीमत? एयरलाइंस को लगाई फटकार

