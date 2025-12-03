100 गुना रिटर्न! सिर्फ एक्टर नहीं, कमाल के आंत्रप्रेन्योर भी हैं अभिषेक बच्चन, ऐसे खड़ा किया करोड़ों का एम्पायर

फिल्मों के एक्टर्स अब सिर्फ फिल्में नहीं करते, वो अब आंत्रप्रेन्योरशिप की ओर भी तेजी से बढ़े हैं. क्योंकि हर एक्टर के लिए फिल्मी करियर हमेशा ही एक स्टेबल बिजनेस बना रहे, ये जरूरी नहीं है. अभिषेक बच्चन उन स्मार्ट और सफल आंत्रप्रेन्योर्स में से एक हैं, जिन्होंने ये बहुत पहले ही समझ लिया कि सिर्फ फिल्मों में काम करके वो सफल नहीं हो सकते, फिल्मों की कामयाबी बहुत अनिश्चित और थोड़े समय के लिए होती है. उन्हें चाहिए था कुछ ऐसा बिजनेस जो उनकी संपत्ति को लगातार बढ़ाए और अच्छा प्रॉफिट कमाकर दे. इसलिए उन्होंने फिल्मों से अलग कुछ बिजनेसेज में निवेश किया. जिसमें स्पोर्ट्स और रियल एस्टेट में निवेश शामिल हैं. अभिषेक और उनके पिता अमिताभ बच्चन अक्सर बड़े रियल एस्टेट सौदों से भी जुड़े रहते हैं, जैसे कि अयोध्या में उन्होंने काफी प्रॉपर्टीज में निवेश किया है.