ओला-उबर के टक्कर में आ रही Bharat Taxi बढ़ाएगी ड्राइवर्स की कमाई, जानिए कैसा है बिजनेस मॉडल

भारत टैक्सी 1 जनवरी से लॉन्च हो रही है। (PC: AI)
Bharat Taxi: मेट्रो सिटीज के लोगों के लिए उबर, ओला और रैपिडो लाइफ का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। जब भी कहीं जाना हो, तो ऐप से कैब बुक कर ली। ज्यादातर मामलों में ये सर्विस प्रोवाइडर्स भरोसेमंद साबित होते हैं। लेकिन हर बार नहीं। कभी कैब की गंदगी, कभी बढ़ी हुई कीमतें तो कभी राइड कैंसिल हो जाना, ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। लेकिन अब कैब सर्विस यूज करने वालों के लिए गुड न्यूज है। 1 जनवरी, 2026 से भारत टैक्सी लॉन्च होने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इसमें ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं आएगी। आइए जानते हैं कि इसका कैसा बिजनेस मॉडल है।
भारत टैक्सी सहकारी बिजनेस मॉडल के तहत ऑपरेट करेगी। इसका मालिकाना हक किसी एक कारोबारी घराने के पास नहीं है। डेयरी कंपनी अमूल की तरह ही यह सहकारी मॉडल पर काम करेगी। सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के तहत भारत टैक्सी अपनी सेवाएं देगी। अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी बड़ी संस्थाओं का साथ भारत टैक्सी को मिला है। सरकार भी इसे सपोर्ट कर रही है।
दिल्ली और गुजरात के कुछ हिस्सों में इस सर्विस की टेस्टिंग हो रही है। भारत टैक्सी अभी ट्रायल मोड में है। जनवरी में यह सर्विस सभी के लिए लॉन्च हो जाएगी। लॉन्च से पहले ही करीब 51 हजार ड्राइवर्स ने भारत टैक्सी के साथ रजिस्ट्रेशन करा लिया है।
भारत टैक्सी में सुरक्षा का खास खयाल रखा गया है। यहां 24x7 कस्टमर कोयर सपोर्ट होगा। यह सर्विस दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के नेटवर्क से सीधी जुड़ी होगी। ग्राहक अपनी लोकेशन को अपने करीबी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं।
