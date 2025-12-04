इस कपल ने 1.8 लाख रुपये से बनाए 4 करोड़, बिना झंझट ऐसे किया रिटायरमेंट का इंतजाम



ये कपल एक साथ महीने का 3.2 लाख रुपये कमाता है, अपनी इस कमाई को वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक बताते हैं कि यह कपल एक विरासत में मिले घर में रहते हैं, जिसका मतलब है कि उन पर कोई EMI का बोझ नहीं है। मासिक देनदारियों से यह आजादी उन्हें लॉन्ग टर्म योजना के बारे में साफ तौर से सोचने का मौका देती है और अपनी आमदनी को लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लालच में न आने देने के बजाय, वे हर महीने बिना एक भी साइकिल चूके, SIPs के ज़रिए 1.8 लाख रुपये का निवेश करते हैं।