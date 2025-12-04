4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika Logo

कोटा

Mandi Bhav: चना, धान के भाव मंदे, गेहूं, सोयाबीन, लहसुन हुआ तेज, 2 लाख कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक, जानें मंडी भाव

Mandi News: राजस्थान के भामाशाह मंडी में बुधवार को कृषि जिंसों की आवक 2 लाख कट्टे रही, जिसमें गेहूं, सोयाबीन और लहसुन के भाव में तेजी देखने को मिली, जबकि चना और धान के भाव में मंदी रही।

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 04, 2025

File Photo: Patrika

Kota Mandi Bhav: भामाशाहमंडी में बुधवार को जिंसों की आवक लगभग 2 लाख कट्टे की रही। गेहूं 25, सोयाबीन 50 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहा। चना 50, धान 75 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 5000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 8000 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 8700 रहा। लहसुन बेस्ट 200 रुपए तेज रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलाें में स्थिरता रही। जबकि देसी घी में 250 से 300 रुपए प्रति टिन की तेजी रही।

भाव इस तरह रहे : गेहूं 2451 से 2571, धान सुगन्धा 2400 से 2601, धान (1509) 2500 से 2951, धान (1847) 2400 से 2700, धान (1718-1885) 2600 से 3300, धान (पूसा-1) 2400 से 3251, धान (1401)-3100 से 3350, धान दागी 1200 से 2500, सोयाबीन 3000 से 4651, सरसों 6000 से 6700, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का लाल 1300 से 1800, मक्का सफेद 2500 से 3400, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 4000 से 5301, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 7500 से 8800, धनिया ईगल 7500 से 9200, मूंग 6000 से 7200, उड़द 4000 से 6500, चना देशी 4800 से 5100, चना मौसमी 4800 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5151, चना डंकी 3500 से 4400 प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2265, चंबल 2235, सदाबहार 2110, लोकल रिफाइंड 1990, दीप ज्योति 2125, सरसों स्वास्तिक 2625, अलसी 2375 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 2810, कोटा स्वास्तिक 2410, सोना सिक्का 2650, कटारिया गोल्ड 2435 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4230 से 4290 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी : मिल्क फूड 9550, कोटा फ्रेश 8900, पारस 9350, नोवा 9200, अमूल 9800, मधुसूदन 9630 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-11200 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में तेजी


सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी व सोने में तेजी रही। चांदी के भाव 200 रुपए की तेजी के साथ 176000 प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 200 रुपए तेजी के साथ 129500 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 130150 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 129500
गोल्ड (22 k) :119907
गोल्ड (20 k) : 112609
गोल्ड (18 k) : 103600
गोल्ड (14 k) : 91197
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

राजस्थान में सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री पर लगी पाबंदी, भजनलाल सरकार ने किया बड़ा बदलाव; नए नियम लागू
जयपुर
Rajasthan-Property-Registration-Rule-Change

Updated on:

04 Dec 2025 12:19 pm

Published on:

04 Dec 2025 12:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Mandi Bhav: चना, धान के भाव मंदे, गेहूं, सोयाबीन, लहसुन हुआ तेज, 2 लाख कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक, जानें मंडी भाव

