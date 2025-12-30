Retirement Planning: मजे से काटना है बुढ़ापा तो न करें ये गलतियां, प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद में जानें अपने अधिकार

कम उम्र से ही रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। (PC: AI)
Retirement Planning: रिटायरमेंट स्कीम में जितनी जल्दी शुरुआत, उतना ज्यादा फायदा। मान लीजिए आपको 60 साल की उम्र तक एक करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाना है। अगर 30 साल की उम्र में शुरुआत करते हैं और 10% रिटर्न मानें तो 4,800 रुपए महीने की एसआइपी से यह लक्ष्य हासिल हो सकता है। लेकिन यही काम 50 साल की उम्र में शुरू करते हैं, तो 49,600 रुपए महीने निवेश करने पड़ेंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 25-30 की उम्र में शुरू की गई 5,000 रुपये की एसआइपी 40 की उम्र में शुरू की गई 25,000 रुपये की एसआइपी से ज्यादा असरदार है।
-अगर बुजुर्ग की अनदेखी हो रही है या उनका हक नहीं दिया जा रहा है, तो साल 2007 के मेंटिनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट के तहत वे अपने हक का दावा कर सकते हैं।
-अगर बुजुर्ग अपना गुजर-बसर करने में सक्षम नहीं है, तो कानून के मुताबिक बुजुर्ग अपने बेटा या बेटी ( शादीशुदा भी) या करीबी रिश्तेदार से 10 हजार रुपये तक महीना देखभाल के लिए मांग सकते हैं। करीबी रिश्तेदार से मतलब उस शख्स से है, जो बेटे या बेटी के न होने पर उनकी जायदाद का वारिस होगा।
