AI वीडियो बनाकर हर साल 980 करोड़ रुपये की कमाई कर रहे यू-ट्यूब चैनल, जुटा लिये 22 करोड़ सब्सक्राइबर्स

AI Video Earning in Youtube: यूट्यूब पर खराब गुणवत्ता वाली, बिना किसी अर्थ वाली और बार-बार देखने की लत लगाने वाली एआई जनरेटेड वीडियोज तेजी से बढ़ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, यूट्यूब पर हर 5 में से एक वीडियो इसी कैटेगरी में आ रही है। इन्हें ‘एआई स्लॉप’ कहा जा रहा है। करीब 15 हजार चैनलों पर कैलिफोर्नियी की वीडियो एडिटिंग कंपनी कैपविंग की ओर से किये गए अध्ययन के मुताबिक, ऐसे वीडियोज से चैनल्स करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। इस रिपोर्ट में भारत के एक चैनल 'बंदर अपना दोस्त' का जिक्र भी किया गया है।