भारत दौरे पर आए पुतिन कितने हैं अमीर, पीएम Modi और डोनाल्ड ट्रंप के पास कितनी दौलत?

इन दोनों नेताओं की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई खास दौलत नहीं है। प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से पहले नरेंद्र मोदी ने लंबे समय तक गुजरात की कमान संभाली। लेकिन दौलत का पहाड़ खड़ा करने में उनकी दिलचस्पी नहीं रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में दायर हलफनामे के अनुसार, पीएम मोदी की कुल संपत्ति 3.02 करोड़ है। 2019 में उनके पास कुल 2.51 करोड़ की संपत्ति थी और 2014 में यह आंकड़ा 1.66 करोड़ था। इस लिहाज से देखें तो वह अमीर हुए हैं, मगर उतने नहीं जितने कि नेता अक्सर हो जाते हैं। PM मोदी के पास 2.67 लाख का सोना है। इसके अलावा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (NSC) में उन्होंने 9.12 लाख का निवेश किया हुआ है। मोदी के नाम पर कोई घर, जमीन या गाड़ी नहीं है और उनके पास महज 52920 रुपए कैश है। प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी बेसिक सैलरी 50 हजार रुपए प्रति माह है।