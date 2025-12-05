देशभर में IndiGo की Flights क्यों हो रही कैंसिल? जानिए इस बड़े क्राइसिस के पीछे की कहानी

पिछले चार दिनों में इंडिगो की एक हजार से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। सैकड़ों की संख्या में यात्री हवाईअड्डों पर फंसे हुए हैं। एयरलाइंस कर्मियों के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हो रही है। सरकार भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। DGCA ने इंडिगो से जल्द से जल्द स्थिति सामान्य करने को कहा है। साथ ही हर 15 दिनों में प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी गई है। इंडिगो का कहना है कि ऑपरेशनल चुनौतियों को नजर अंदाज करने के चलते ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। इसमें छोटी तकनीकी गड़बड़ी, विंटर शेड्यूल में बदलाव, कंजेशन और मौसम प्रमुख हैं। हालांकि तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है।