5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

इस साल इन 10 IPO ने करा दिया लोगों का बड़ा नुकसान, जानिए क्या रह गई शेयरों की कीमत

साल 2025 में IPOs की बहार देखने को मिली पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा रकम भी जुटाई गई, लेकिन रिटेल निवेशकों के हाथ क्या लगा?

3 min read
Google source verification

भारत

image

Businessdesk

image

Mohammad Hamid

Dec 05, 2025

इस साल आए कई IPOs ने बेहद खराब प्रदर्शन किया है, निवेशकों के पैसे डूबे हैं.

प्राइमरी मार्केट के लिए साल 2025 अबतक बेहद शानदार साबित हुआ है. इस साल तकरीबन 100 IPO आए हैं. जिससे 1.6 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए हैं, जिसने पिछले साल के 1.59 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जबकि अभी दिसंबर का महीना बाकी है और कुछ IPO लाइन-अप भी हैं. मगर, IPO की इस सुनहरी तस्वीर में कुछ काले धब्बे भी हैं.

प्रमोटर्स ने तो खूब माल बनाया है, लेकिन रिटेल निवेशकों ने काफी कुछ गंवाया है. हम यहां पर ऐसे 10 IPOs का जिक्र कर रहे हैं जो पिछले 6 महीने के दौरान आए हैं और अपने इश्यू प्राइस से नीचे फिसल गए हैं, भले ही उनकी लिस्टिंग धमाकेदार रही या फिर फीकी, इन IPO में पैसा लगाने वालों को नुकसान ही हुआ.

Glottis Ltd
ये IPO इस साल का सबसे खराब IPO साबित हुआ. 307 करोड़ रुपये के इस IPO की लिस्टिंग अपने इश्यू प्राइस से करीब 35% नीचे हुई थी. इसका इश्यू प्राइस 129 रुपये था, लेकिन ये NSE पर 84 रुपये पर लिस्ट हुआ. फिलहाल ये 60 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है, या इश्यू प्राइस से 53% टूट चुका है.

Highway Infrastructure
130 करोड़ रुपये का ये IPO 12 अगस्त, 2025 को लिस्ट हुआ. 70 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले NSE पर इसकी लिस्टिंग 64.29% प्रीमियम के साथ 115 रुपये पर हुई. निवेशकों ने धमाकेदार लिस्टिंग गेन कमाया, लेकिन अब ये अपने इश्यू प्राइस से नीचे फिसल चुका है और 63 रुपये के आस-पास ट्रेड कर रहा है, यानी इश्यू प्राइस से 10% नीचे है.

Gem Aromatics
451 करोड़ रुपये का ये IPO 26 अगस्त, 2025 को लिस्ट हुआ. इसकी लिस्टिंग मामूली 2.5% प्रीमियम के साथ 333.10 रुपये पर हुई, जबकि इश्यू प्राइस 325 रुपये था, लेकिन ये उसी दिन अपने इश्यू प्राइस से नीचे फिसल गया. फिलहाल ये 148 रुपये के इर्द-गिर्द ट्रेड कर रहा है, यानी अपने इश्यू प्राइस से 54% टूट चुका है.

Om Freight Forwarders:
122 करोड़ रुपये का ये छोटा सा IPO इस साल 8 अक्टूबर, 2025 को लिस्ट हुआ. इश्यू प्राइस 135 रुपये के मुकाबले 40% डिस्काउंट पर इसकी लिस्टिंग 81.50 रुपये पर हुई. यानी जिन निवेशकों ने इसमें पैसा लगाया था, उन्हें तगड़ा घाटा हुआ. फिलहाल ये 90 रुपये के आस-पास ट्रेड कर रहा है, यानी इश्यू प्राइस से ये 33% नीचे है.

Amanta Healthcare
9 सितंबर, 2025 को इसकी लिस्टिंग हुई, जो कि बेहद मामूली थी. इसका इश्यू प्राइस 126 रुपये था, NSE पर ये 7% प्रीमियम के साथ 135 रुपये पर लिस्ट हुआ. मगर इसमें गिरावट थमी नहीं, इसने 5 दिसंबर, 2025 को अपना 52 हफ्ते का निचला स्तर 99.05 बनाया है. यानी ये अपने इश्यू प्राइस से 21% से ज्यादा फिसल चुका है.

BMW Ventures Ltd
231 करोड़ रुपये जुटाने के लिए लाया गया ये IPO बहुत खराब साबित हुआ. 1 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग इश्यू प्राइस 99 रुपये के मुकाबले 78 रुपये पर हुई, यानी करीब 25% डिस्काउंट पर. लेकिन इसमें गिरावट थमी नहीं, फिलहाल ये 60 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा है, मतलब इश्यू प्राइस से तकरीबन 40% टूट चुका है.

Regaal Resources
20 अगस्त, 2025 को इसकी लिस्टिंग हुई, जो कि काफी बढ़िया थी. इश्यू प्राइस 102 रुपये के मुकाबले 38.2% प्रीमियम के साथ 141 रुपये पर लिस्ट हुआ. लिस्टिंग गेन तो अच्छा मिला, लेकिन इसके बाद ये शेयर फिसलता चला गया और फिलहाल 71 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है, यानी इश्यू प्राइस से 30% नीचे है.

Solarworld Energy Solutions
490 करोड़ रुपये जुटाने के लिए लाया गया ये इश्यू 30 सितंबर, 2025 को लिस्ट हुआ. 351 रुपये का इश्यू प्राइस था, NSE पर इसकी लिस्टिंग 10.7% प्रीमियम के साथ 388.50 रुपये पर हुई.
इसी साल 12 नवंबर को इसने 276.55 का 52वीक लो बनाया था, फिलहाल ये 286 रुपये के इर्द-गिर्द ट्रेड कर रहा है यानी इश्यू प्राइस से भी 18.5% नीचे फिसल चुका है.

Arisinfra Solutions:
25 जून, 2025 को 500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए ये IPO आया था. इश्यू प्राइस था 222 रुपये, NSE पर इसकी लिस्टिंग 7.66% डिस्काउंट के साथ 205 रुपये पर हुई. इसमें गिरावट लगातार बढ़ती गई. 5 दिसंबर, 2025 को इसने 129.20 रुपये का 52 हफ्ते का निचला स्तर बनाया है. जो कि इश्यू प्राइस से 42% नीचे है.

Laxmi Dental Ltd:
इस IPO को बंपर सब्सक्रिप्शन मिला था, बावजूद इसके ये अपने इश्यू प्राइस से नीचे फिसल चुका है. इसका इश्यू प्राइस 428 रुपये था, लिस्टिंग 26.6% ऊपर 542 रुपये पर हुई थी. मगर अब ये अपने इश्यू प्राइस से 38% नीचे आ चुका है.

ये भी पढ़ें

पैसों को लेकर ये 7 आदतें आपको कभी अमीर नहीं बनने देंगी! CA की ये चेतावनी हल्के में मत लेना
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Year Ender 2025

Published on:

05 Dec 2025 02:15 pm

Hindi News / Business / इस साल इन 10 IPO ने करा दिया लोगों का बड़ा नुकसान, जानिए क्या रह गई शेयरों की कीमत

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

रेपो रेट में कमी, बैंकों को निर्देश और बेहतर भविष्य के संकेत, RBI गवर्नर के इन इशारों को समझिए

RBI Repo Rate Cut
कारोबार

देशभर में IndiGo की Flights क्यों हो रही कैंसिल? जानिए इस बड़े क्राइसिस के पीछे की कहानी

Indigo News
कारोबार

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में फिर आई तेजी, चांदी भी उछली, जानिए कितना महंगा हुआ जेवर बनवाना

Gold Rate Today
कारोबार

RBI Monetary Policy: महंगाई, इन्वेस्टमेंट, GDP और रुपया… RBI गवर्नर ने बताई ये 10 बड़ी बातें, आपको होनी चाहिए खबर

RBI Repo rate Cut
कारोबार

लोन लेने वालों के लिए गुड न्यूज, RBI ने घटा दी रेपो रेट

RBI Repo Rate
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.