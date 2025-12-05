इस साल इन 10 IPO ने करा दिया लोगों का बड़ा नुकसान, जानिए क्या रह गई शेयरों की कीमत

Solarworld Energy Solutions

490 करोड़ रुपये जुटाने के लिए लाया गया ये इश्यू 30 सितंबर, 2025 को लिस्ट हुआ. 351 रुपये का इश्यू प्राइस था, NSE पर इसकी लिस्टिंग 10.7% प्रीमियम के साथ 388.50 रुपये पर हुई.

इसी साल 12 नवंबर को इसने 276.55 का 52वीक लो बनाया था, फिलहाल ये 286 रुपये के इर्द-गिर्द ट्रेड कर रहा है यानी इश्यू प्राइस से भी 18.5% नीचे फिसल चुका है.