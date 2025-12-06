6 दिसंबर 2025,

कारोबार

Wife के साथ Post Office की इस स्कीम में डालें 5 लाख, वापस मिलेंगे 10 लाख रुपये, जान लें खाता खुलवाने का प्रोसेस

Post Office Kisan Vikas Patra: डाकघर की किसान विकास पत्र स्कीम में निवेशकों का पैसा डबल होता है। कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में पैसा लगा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 06, 2025

Post Office Kisan Vikas Patra

पोस्ट ऑफिस की केवीपी स्कीम में पैसा डबल होता है। (PC: ChatGPT)

How to Double Money: अक्सर लोग सोचते हैं कि निवेश में उनका पैसा डबल हो जाए। लेकिन अगर हम रिस्की निवेश विकल्प में पैसा लगा रहे हैं, तो कभी भी ऐसा टार्गेट रखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फिक्स्ड रिटर्न वाले निवेश इंस्ट्रूमेंट्स में आप यह टार्गेट लेकर चल सकते हैं। वहीं, पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी सेविंग स्कीम भी है, जो पैसा डबल करने के लिए ही फेमस है। यहां आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। सरकार समर्थित होने के चलते कोई रिस्क भी नहीं है।

पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र

यहां हम पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र स्कीम की बात कर रहे हैं। भारतीय डाक ने साल 1988 में किसान विकास पत्र योजना को लॉन्च किया था। उस समय यह योजना केवल किसानों के लिए ही थी। बाद में इंडिया पोस्ट ने इस योजना को सभी के लिए खोल दिया। इस स्कीम की खास बात यह है कि यहां बिना किसी जोखिम के पैसा डबल हो जाता है। इस स्कीम में न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम कितने भी रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं।

KVP में वाइफ के साथ मिलकर कर सकते हैं इन्वेस्ट

इस स्कीम में आप जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। यानी आप और आपकी वाइफ दोनों मिलकर इस स्कीम में अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में खाता खुलवा सकता है।

कितने दिन में दोगुना हो जाएगा निवेश

किसान विकास पत्र में इस समय 7.50% ब्याज दर मिल रही है। यह सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर है। इस ब्याज दर के अनुसार यह स्कीम 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने में आपका पैसा डबल कर देगी। यानी आप 5 लाख रुपये इस स्कीम में डालेंगे, तो 115 महीने बाद आपको 10 लाख रुपये मिलेंगे। आप और आपकी वाइफ 2.5-2.5 लाख रुपये मिलाकर कुल 5 लाख रुपये यहां निवेश करें, तो 115 महीने में आपको 10 लाख रुपये वापस मिलेंगे।

विवरणआंकड़े / जानकारी
स्कीम का नामकिसान विकास पत्र (KVP)
ब्याज दर7.50% (वार्षिक, चक्रवृद्धि)
दोगुना होने का समय115 महीने (9 साल 7 महीने)
कुल निवेश₹5,00,000
निवेशकपति: ₹2,50,000 + पत्नी: ₹2,50,000
115 महीने बाद मिलने वाली राशि₹10,00,000
कुल लाभ₹5,00,000 (दोगुना)
ब्याज की प्रकृतिसालाना चक्रवृद्धि ब्याज

कैसे खुलवाएं खाता?

स्टेप 1. किसान विकास पत्र में निवेश करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक जाकर इसका फॉर्म लेना होगा और उसे जमा कराना होगा।

स्टेप 2. KYC के लिए आपको आईडी और एड्रेस प्रूफ कॉपी सबमिट करनी होगी।

स्टेप 3. डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपको रकम जमा करानी होगी।

स्टेप 4. अगर आप कैश देते हैं तो आपको तुरंत केवीपी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको इस सर्टिफिकेट को अपने पास सुरक्षित रखना होगा। मैच्योरिटी के समय आपको इस सर्टिफिकेट को जमा कराना होगा। अगर आप चेक या डिमांड ड्राफ्ट से पैसा जमा कराते हैं, तो आपको कुछ समय बाद केवीपी सर्टिफिकेट मिलेगा।

