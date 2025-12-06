Wife के साथ Post Office की इस स्कीम में डालें 5 लाख, वापस मिलेंगे 10 लाख रुपये, जान लें खाता खुलवाने का प्रोसेस

How to Double Money: अक्सर लोग सोचते हैं कि निवेश में उनका पैसा डबल हो जाए। लेकिन अगर हम रिस्की निवेश विकल्प में पैसा लगा रहे हैं, तो कभी भी ऐसा टार्गेट रखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फिक्स्ड रिटर्न वाले निवेश इंस्ट्रूमेंट्स में आप यह टार्गेट लेकर चल सकते हैं। वहीं, पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी सेविंग स्कीम भी है, जो पैसा डबल करने के लिए ही फेमस है। यहां आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। सरकार समर्थित होने के चलते कोई रिस्क भी नहीं है।