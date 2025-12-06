Home Loan EMI Calculator: आपके होम लोन की ईएमआई इस दिन से घट जाएगी, 40 लाख का कर्ज है तो जानिए कितना होगा फायदा

होम लोन ग्राहकों की ईएमआई जल्द घटने वाली है। (PC: Pexels)
Home Loan EMI Calculator: जब भी आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है, तो इसका सीधा फायदा उन होम लोन ग्राहकों को मिलता है, जिनके कर्ज की ब्याज दर रेपो रेट के साथ लिंक्ड होती है। आरबीआई ने शुक्रवार को भी रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की है। ऐसे में जल्द ही इन ग्राहकों के होम लोन पर ब्याज दर कम हो सकती है। जिन ग्राहकों के लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) से लिंक्ड हैं, उन्हें सबसे पहले फायदा मिलेगा। वहीं, जिन ग्राहकों के लोन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) से जुड़े हुए हैं, उन्हें थोड़ी देर से कटौती का फायदा मिलेगा।
आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार, एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़ी हुई ब्याज दर को कम से कम हर तीन महीने में एडजस्ट करना जरूरी है। इसका मतलब है कि उधारकर्ताओं के लिए बैंक को हर तीन महीने में बाहरी बेंचमार्क दर में हुए बदलावों के अनुसार उनके लोन की ब्याज दरें अपडेट करनी होंगी। रेपो-लिंक्ड होम लोन आमतौर पर एक बिलिंग साइकिल के भीतर ही रेट कट को दिखा देते हैं। जबकि MCLR-लिंक्ड लोन में समायोजन होने में एक तिमाही तक का समय लग सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, ज्यादातर उधारकर्ताओं को 30 से 60 दिनों के भीतर रेट कट का फर्क दिख जाता है।
बेसिक होम लोन के सीईओ अतुल मोंगा कहते हैं कि जिन उधारकर्ताओं के लोन बाहरी बेंचमार्क जैसे रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट से जुड़े हैं, उन्हें तेजी से रेट कट प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अगले रीसेट साइकिल में स्वतः ही समायोजित हो जाते हैं। MCLR-लिंक्ड लोन के लिए यह प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है, क्योंकि अधिकांश बैंक अपने आंतरिक फंड की लागत के आधार पर MCLR को संशोधित करते हैं।
|विवरण
|8.50% ब्याज दर (पहले)
|8.25% ब्याज दर (बाद में)
|कुल अंतर / बचत
|लोन राशि
|₹40,00,000
|₹40,00,000
|—
|लोन अवधि
|25 साल
|25 साल
|—
|ईएमआई
|₹32,209
|₹31,538
|₹671 कम
|कुल ब्याज भुगतान
|₹56,62,725
|₹54,61,402
|₹2,01,323 की बचत
|कुल भुगतान (मूलधन + ब्याज)
|₹96,62,725
|₹94,61,402
|₹2,01,323 की बचत
मान लीजिए अभी आपने 40 लाख रुपये का होम लोन 8.50 फीसदी ब्याज दर पर 25 साल के लिए लिया हुआ है। इस लोन में आपकी ईएमआई 32,209 रुपये बन रही है। वहीं, आप 25 साल में कुल ब्याज 56,62,725 रुपये चुकाएंगे। अब रेपो रेट कट को एडजस्ट करने पर होम लोन की ब्याज दर घटकर 8.25 फीसदी होती है, तो आपकी मंथली ईएमआई 31,538 रुपये की बनेगी। वहीं, 25 साल में आप कुल 54,61,402 रुपये ब्याज चुकाएंगे। इस तरह रेपो रेट कट का फायदा मिलने पर आपकी ईएमआई में हर महीने 671 रुपये की बचत होगी। वहीं, 25 साल में आप कुल 2,01,323 रुपये बचा लेंगे।
