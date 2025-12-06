Home Loan EMI Calculator: आपके होम लोन की ईएमआई इस दिन से घट जाएगी, 40 लाख का कर्ज है तो जानिए कितना होगा फायदा

Home Loan EMI Calculator: जब भी आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है, तो इसका सीधा फायदा उन होम लोन ग्राहकों को मिलता है, जिनके कर्ज की ब्याज दर रेपो रेट के साथ लिंक्ड होती है। आरबीआई ने शुक्रवार को भी रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की है। ऐसे में जल्द ही इन ग्राहकों के होम लोन पर ब्याज दर कम हो सकती है। जिन ग्राहकों के लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) से लिंक्ड हैं, उन्हें सबसे पहले फायदा मिलेगा। वहीं, जिन ग्राहकों के लोन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) से जुड़े हुए हैं, उन्हें थोड़ी देर से कटौती का फायदा मिलेगा।