Gold Silver Rate Outlook: चांदी इस हफ्ते 8,400 रुपये उछली, सोना भी हो गया महंगा, अगले हफ्ते कैसे रहेंगे भाव?

चांदी की कीमतों में इस हफ्ते जबरदस्त उछाल आया है। (PC: ChatGPT)
Gold Silver Rate Outlook: सोने की कीमत इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुई हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का घरेलू वायदा भाव 43 रुपये की मामूली सी गिरावट के साथ 1,30,419 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं, चांदी की कीमतें जबरदस्त बढ़त लेकर बंद हुईं। शुक्रवार को एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 2.79 फीसदी या 4,962 रुपये की बढ़त के साथ 1,83,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ।
शुक्रवार, 28 नवंबर को सोने का वायदा भाव 1,29,504 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। यह सोना शुक्रवार, 5 दिसंबर को 1,30,462 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इस तरह इस हफ्ते सोने की कीमतों में 958 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त दर्ज हुई है।
शुक्रवार, 28 नवंबर को चांदी का घरेलू वायदा भाव एमसीएक्स पर 1,74,981 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। यह चांदी शुक्रवार 5 दिसंबर को 1,83,408 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इस तरह इस हफ्ते चांदी की कीमत में 8,427 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी आई है।
अगले हफ्ते एक बड़ा इवेंट आ रहा है।10 दिसंबर को अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व प्रमुख ब्याज दर पर फैसला लेगा। बाजार को इस बात की काफी ज्यादा उम्मीद है कि इस बार यूएस फेड रेट कट कर सकता है। प्रमुख ब्याज दर में कटौती होने पर सोने के लिए अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट घट जाएगी। इससे सोने में खरीदारी देखने को मिल सकती है। ऐसे में कीमतों में तेजी देखी जा सकती है।
सोने की घरेलू हाजिर कीमतों की बात करें, तो गुड रिटर्न्स के अनुसार, शनिवार, 6 दिसंबर को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,30,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,19,450 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 97,760 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
