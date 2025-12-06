Gold Silver Rate Outlook: चांदी इस हफ्ते 8,400 रुपये उछली, सोना भी हो गया महंगा, अगले हफ्ते कैसे रहेंगे भाव?

Gold Silver Rate Outlook: सोने की कीमत इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुई हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का घरेलू वायदा भाव 43 रुपये की मामूली सी गिरावट के साथ 1,30,419 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं, चांदी की कीमतें जबरदस्त बढ़त लेकर बंद हुईं। शुक्रवार को एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 2.79 फीसदी या 4,962 रुपये की बढ़त के साथ 1,83,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ।