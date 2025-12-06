Mutual Fund कंपनियां आपसे वसूलती हैं ये चार्जेज, देख लें कहीं रिटर्न तो नहीं हो रहा कम

Mutual Fund Charges: भारत में म्यूचुअल फंड काफी तेजी से लोकप्रिय हुआ है। जो लोग सीधे शेयर मार्केट में पैसा लगाने का जोखिम नहीं उठा सकते, वे म्यूचुअल फंड की तरफ रुख करते हैं। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किया जाता है। फंड मैनेजर्स इस पैसे को अलग-अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड मुख्यत: तीन प्रकार के होते हैं। इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड में सबसे ज्यादा जोखिम होता है। हालांकि, ये लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। इक्विटी फंड भी 4 प्रकार के होते हैं- लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप फंड।