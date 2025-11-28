SIP में 8x10x22 के इस फॉर्मूले से आपको आसानी से मिल जाएंगे 2 करोड़ रुपये, समझ लीजिए कैलकुलेशन

एसआईपी में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। (PC: Pexels)
SIP Calculator: अमीर बनने का कोई शॉर्ट कट नहीं होता। वहीं, अमीर बनना कोई रॉकेट साइंट भी नहीं है। आप बहुत सरल प्रोसेस से अमीर बन सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए लॉन्ग टर्म के निवेश और धैर्य की जरूरत होगी। हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाकर उसे कंपाउंडिंग का फायदा देने वाले निवेश विकल्प में इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं।
अगर आप छोटे-छोटे निवेश से बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इसमें आप हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, क्योंकि ब्याज मूलधन में जुड़ता जाता है। अगर आप और अधिक तेजी से फंड बढ़ाना चाहते हैं, तो एनुअल स्टेप अप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड एसआईपी में 12 फीसदी औसत सालाना रिटर्न मिल जाता है।
एनुअल स्टेप अप में आपको हर साल अपनी एसआईपी की रकम में एक तय प्रतिशत का इजाफा करना होता है। मान लीजिए आप 100 रुपये महीने की एसआईपी से शुरुआत कर रहे हैं और आपने 10% एनुअल स्टेप अप रखा है। ऐसे में अगले साल से आपको 110 रुपये महीने की एसआईपी करनी होगी और उसके अगले साल से आपको 121 रुपये महीने की एसआईपी करनी होगी।
|विवरण
|राशि
|शुरुआती मासिक SIP
|₹8,000
|वार्षिक स्टेप-अप
|10%
|निवेश अवधि
|22 वर्ष
|कुल निवेश राशि
|₹68,54,664
|कुल ब्याज आय
|₹1,33,67,648
|मैच्योरिटी राशि
|₹2,02,22,312
8x10x22 के फॉर्मूले में आपको 8000 रुपये महीने की एसआईपी से शुरुआत करनी है। साथ ही 10% का एनुअल स्टेप अप रखना है। यानी हर साल अपनी एसआईपी की रकम में 10 फीसदी का इजाफा करना है। यह निवेश आपको 22 साल तक करना है। 12% सालाना औसत रिटर्न के हिसाब से इस निवेश में आपको मैच्योरिटी के समय 2,02,22,312 रुपये मिलेंगे। इसमें 68,54,664 रुपये आपकी निवेश राशि होगी। वहीं, 1,33,67,648 रुपये ब्याज आय होगी।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिमभरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श करें।)
