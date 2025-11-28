SIP में 8x10x22 के इस फॉर्मूले से आपको आसानी से मिल जाएंगे 2 करोड़ रुपये, समझ लीजिए कैलकुलेशन

अगर आप छोटे-छोटे निवेश से बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इसमें आप हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, क्योंकि ब्याज मूलधन में जुड़ता जाता है। अगर आप और अधिक तेजी से फंड बढ़ाना चाहते हैं, तो एनुअल स्टेप अप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड एसआईपी में 12 फीसदी औसत सालाना रिटर्न मिल जाता है।