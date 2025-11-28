Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

SIP में 8x10x22 के इस फॉर्मूले से आपको आसानी से मिल जाएंगे 2 करोड़ रुपये, समझ लीजिए कैलकुलेशन

SIP Calculator: सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। इसमें ब्याज मूलधन में जुड़ता जाता है। यानी ब्याज पर भी ब्याज मिलता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 28, 2025

SIP Calculator

एसआईपी में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। (PC: Pexels)

SIP Calculator: अमीर बनने का कोई शॉर्ट कट नहीं होता। वहीं, अमीर बनना कोई रॉकेट साइंट भी नहीं है। आप बहुत सरल प्रोसेस से अमीर बन सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए लॉन्ग टर्म के निवेश और धैर्य की जरूरत होगी। हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाकर उसे कंपाउंडिंग का फायदा देने वाले निवेश विकल्प में इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं।

म्यूचुअल फंड एसआईपी है अच्छा विकल्प

अगर आप छोटे-छोटे निवेश से बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इसमें आप हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, क्योंकि ब्याज मूलधन में जुड़ता जाता है। अगर आप और अधिक तेजी से फंड बढ़ाना चाहते हैं, तो एनुअल स्टेप अप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड एसआईपी में 12 फीसदी औसत सालाना रिटर्न मिल जाता है।

एनुअल स्टेप अप एसआईपी क्या है?

एनुअल स्टेप अप में आपको हर साल अपनी एसआईपी की रकम में एक तय प्रतिशत का इजाफा करना होता है। मान लीजिए आप 100 रुपये महीने की एसआईपी से शुरुआत कर रहे हैं और आपने 10% एनुअल स्टेप अप रखा है। ऐसे में अगले साल से आपको 110 रुपये महीने की एसआईपी करनी होगी और उसके अगले साल से आपको 121 रुपये महीने की एसआईपी करनी होगी।

विवरणराशि
शुरुआती मासिक SIP₹8,000
वार्षिक स्टेप-अप10%
निवेश अवधि22 वर्ष
कुल निवेश राशि₹68,54,664
कुल ब्याज आय₹1,33,67,648
मैच्योरिटी राशि₹2,02,22,312

8x10x22 के फॉर्मूले से बनेगा 2 करोड़ का फंड

8x10x22 के फॉर्मूले में आपको 8000 रुपये महीने की एसआईपी से शुरुआत करनी है। साथ ही 10% का एनुअल स्टेप अप रखना है। यानी हर साल अपनी एसआईपी की रकम में 10 फीसदी का इजाफा करना है। यह निवेश आपको 22 साल तक करना है। 12% सालाना औसत रिटर्न के हिसाब से इस निवेश में आपको मैच्योरिटी के समय 2,02,22,312 रुपये मिलेंगे। इसमें 68,54,664 रुपये आपकी निवेश राशि होगी। वहीं, 1,33,67,648 रुपये ब्याज आय होगी।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिमभरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श करें।)

ये भी पढ़ें

SIP Calculator: 21 की उम्र में शुरू करें निवेश और 42 की उम्र में उठा लें 2.5 करोड़ रुपये, इस फॉर्मूले से लग्जरी लाइफ जी सकेंगे आप
कारोबार
SIP Calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Nov 2025 02:52 pm

Hindi News / Business / SIP में 8x10x22 के इस फॉर्मूले से आपको आसानी से मिल जाएंगे 2 करोड़ रुपये, समझ लीजिए कैलकुलेशन

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

घट जाएगी आपके Home Loan की EMI, दूसरे कर्ज भी होंगे सस्ते, RBI जल्द ले सकता है बड़ा फैसला

RBI Repo Rate
कारोबार

क्यों भारत छोड़कर जा रहे अमीर? टैक्स नहीं, कुछ और है वजह! सोशल मीडिया पोस्ट ने छेड़ी बहस

Rich Indians Leaving Country
कारोबार

पानी से भी सस्ता हो जाएगा क्रूड ऑयल! लेकिन पेट्रोल-डीजल पर राहत मिलेगी क्या? देखिए दिमाग हिला देने वाली रिपोर्ट

कारोबार

Bank Holidays in December: अगले महीने अलग-अलग शहरों में कुल 18 दिन बंद रहेंगे बैंक, जरूरी काम निपटाना है तो पहले से कर लें तैयारी

Bank Holidays in December 2025
कारोबार

Gold Silver Price Today: फिर से भागीं सोने की कीमतें, चांदी में भी आ गया उछाल, जानिए लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.