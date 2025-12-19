Loan App Fraud: इंजीनियर से 4.37 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी, जानिए पूरी कहानी और बचने के उपाय

पीड़ित ने एक मोबाइल ऐप से 12,000 रुपये का एक छोटा लोन लिया था। लोन चुकाने के बाद उसे दोबारा उधार लेने के लिए उकसाया गया। इसके बाद लोन ऐप ऑपरेटर्स ने उस पर ऊंचा ब्याज, प्रोसेसिंग फीस और पेनल्टी थोप दी। भुगतान न करने पर निजी मोबाइल डेटा सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी गई। धमकियों और मानसिक दबाव के चलते पीड़ित ने अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 4.37 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। बाद में उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई।