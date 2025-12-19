19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Loan App Fraud: इंजीनियर से 4.37 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी, जानिए पूरी कहानी और बचने के उपाय

कर्नाटक के उडुपी में एक इंजीनियर 12 हजार रुपये के लोन से शुरू हुए ऐप फ्रॉड में फंसकर 4.37 लाख रुपये गंवा बैठा। यह मामला फर्जी डिजिटल लोन ऐप्स के बढ़ते खतरे को बताता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 19, 2025

Loan App Fraud

पीड़ित ने एक मोबाइल ऐप से 12,000 रुपये का एक छोटा लोन लिया था। (PC: Freepik)

Loan App Fraud: कर्नाटक के उडुपी जिले में एक ऑनलाइन स्कैम की घटना सामने आई है। एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर ऑनलाइन लोन ऐप फ्रॉड का शिकार हो गया। दक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित ने एक मोबाइल ऐप से 12,000 रुपये का एक छोटा लोन लिया था। इंस्टेंट लोन की ये सुविधा लोगों को फंसाने के काम में ली जा रही है। उधारकर्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। आइए ​जानिए कि उस पीड़ित के साथ क्या हुआ, और कैसे आप खुद को इन स्कैम्स से बचा सकते हैं।

12 हजार रुपये के लोन से शुरू हुई ठगी

पीड़ित ने एक मोबाइल ऐप से 12,000 रुपये का एक छोटा लोन लिया था। लोन चुकाने के बाद उसे दोबारा उधार लेने के लिए उकसाया गया। इसके बाद लोन ऐप ऑपरेटर्स ने उस पर ऊंचा ब्याज, प्रोसेसिंग फीस और पेनल्टी थोप दी। भुगतान न करने पर निजी मोबाइल डेटा सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी गई। धमकियों और मानसिक दबाव के चलते पीड़ित ने अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 4.37 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। बाद में उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई।

यह मामला डिजिटल लोन से जुड़े बढ़ते जोखिम को उजागर करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, तुरंत लोन देने का दावा करने वाले कई ऐप फर्जी या अनियमित होते हैं, जो बाद में उधारकर्ताओं को परेशान करते हैं।

उधारकर्ताओं के लिए जरूरी सावधानी

यह मामला डिजिटल लोन से जुड़े बढ़ते जोखिम को उजागर करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, तुरंत लोन देने का दावा करने वाले कई ऐप फर्जी या अनियमित होते हैं, जो बाद में उधारकर्ताओं को परेशान करते हैं। लोन लेने से पहले यह जांचना जरूरी है कि ऐप RBI से रजिस्टर्ड है या नहीं। लोन की शर्तें ध्यान से पढ़ें, अनावश्यक ऐप परमिशन न दें और किसी भी तरह के दबाव में आकर भुगतान न करें।

अगर कोई लोन ऐप धमकी देता है या धोखाधड़ी करता है, तो झिझके नहीं बल्कि तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल या स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज करें। इससे आगे होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है।

ये भी पढ़ें

मैनेजर ने चली चाल, जन्मदिन कि छुट्टी का बनाया मुद्दा, कर दी HR को झूठी शिकायत, जानिए पूरी कहानी
कारोबार
Worried Employee

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Loan News & Updates

Published on:

19 Dec 2025 05:56 pm

Hindi News / Business / Loan App Fraud: इंजीनियर से 4.37 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी, जानिए पूरी कहानी और बचने के उपाय

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

गिफ्ट डीड या वसीयत! प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का क्या सबसे सही तरीका?

बिजनेस यूटिलिटी न्यूज

रुपये में गिरावट के बाद भी इन 5 देशों में भारतीय करेंसी है काफी मजबूत, जानिए डिटेल

Indian Rupee
कारोबार

SEBI के इस एक फैसले से बनेंगे 4 लाख रुपये एक्स्ट्रा! एक्सपेंस रेश्यो कटौती से कैसे मिलेगा फायदा?

कारोबार

Post Office RD Calculator: रोज 200 रुपये बचाकर 10 साल में पाएं 10 लाख रुपये, जानिए क्या करना होगा आपको

Post Office RD Calculator
कारोबार

बैंक ऑफ जापान ने बढ़ाई ब्याज दरें, भारतीय बाजार पर क्या होगा असर?

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.