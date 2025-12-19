Explainer: SEBI के इस एक फैसले से बनेंगे 4 लाख रुपये एक्स्ट्रा! एक्सपेंस रेश्यो कटौती से कैसे मिलेगा फायदा?

अब सेबी ने इन सबको अलग-अलग कर दिया है. अब बेस एक्सपेंस रेश्यो (BER) में फंड हाउस की फीस, मैनेजर की फीस शामिल होगी. यानी BER में केवल वही खर्च होंगे जो सीधे म्यूचुअल फंड को चलाने से जुड़े हैं, मतलब कि फंड हाउस की मुख्य लागत. जैसे की फंड मैनेजरी की सैलरी, रिसर्च एनालिसिस की लागत और ऐसी दूसरे खर्च. जबकि शेयरों को खरीदने-बेचने की लागत, ब्रोकेरज,डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन ये BER से बाहर रहेगा. GST, STT, स्टैम्प ड्यूटी भी इसमें शामिल नहीं होगी. इससे म्यूचुअल फंड निवेशक ये समझ सकेंगे कि कहां कितना खर्च हो रहा है. उनकी लागत कहां जा रही है.