गिफ्ट डीड या वसीयत! प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का क्या है सबसे सही तरीका?



हम आमतौर पर संपत्ति के ट्रांसफर को लेकर ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर काफी प्रॉपर्टी विवाद भी देखने को मिलते हैं. अचल संपत्ति, खासतौर पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के ट्रांसफर को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि योजनाबद्ध तरीके से काम न करने पर ये भविष्य में गंभीर कानूनी और वित्तीय चुनौतियां खड़ी कर सकता है. देखिए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के मामले में स्थिति थोड़ी जटिल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसमें न केवल कानून, बल्कि हाउसिंग सोसायटियों के नियम भी शामिल होते हैं.