SIP Calculator: 21 की उम्र में शुरू करें निवेश और 42 की उम्र में उठा लें 2.5 करोड़ रुपये, इस फॉर्मूले से लग्जरी लाइफ जी सकेंगे आप

SIP Calculator: सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP निवेश करने का एक तरीका है। यह म्यूचुअल फंड में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। इसमें आप अपनी छोटी-छोटी बचत से निवेश शुरू कर सकते हैं। हर महीने आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। एसआईपी भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे- रेगुलर एसआईपी, टॉप-अप एसआईपी, फ्लेक्सिबल एसआईपी, ट्रिगर एसआईपी, परपेच्युअल एसआईपी, मल्टी एसआईपी, स्टेप अप एसआईपी, इक्विटी एसआईपी, डेट एसआईपी और टैक्स सेविंग एसआईपी। आज इस आर्टिकल में हम स्टेप अप एसआईपी की बात करेंगे और जानेंगे कि 21 साल में कैसे 2.5 करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं।
स्टेप अप एसआईपी एक ऐसा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जहां आप नियमित अंतराल पर अपनी एसआईपी की रकम बढ़ाते जाते हैं। इसमें निवेशक अपनी इनकम बढ़ने के साथ एसआईपी की रकम बढ़ा सकता है। इससे तेजी से वेल्थ क्रिएशन में मदद मिलती है। अगर आप एनुअल स्टेप अप कर रहे हैं, तो आपको हर साल अपनी मंथली एसआईपी की रकम में एक तय प्रतिशत का इजाफा करना होता है। उदाहरण के लिए आप 100 रुपये महीने की एसआईपी से शुरुआत कर रहे हैं और 10% एनुअल स्टेप अप रख रहे हैं। ऐसे में आपको अगले साल 110 रुपये महीने की एसआईपी करनी होगी और उसके अगले साल 121 रुपये महीने की। इस तरह हर साल मंथली एसआईपी की रकम 10% बढ़ती जाएगी।
21 साल में 2.5 करोड़ रुपये जुटाने के लिए आपको 11,500 रुपये महीने की एसआईपी से शुरुआत करनी होगी। आपकी 50 हजार रुपये या इससे अधिक की सैलरी है, तो आप आसानी से हर महीने इतना पैसा एसआईपी में डाल सकते हैं। साथ ही आपको इस निवेश में 10% एनुअल स्टेप अप भी रखना है। यानी अगले साल आपकी मंथली एसआईपी की रकम 12,650 रुपये होगी। इस तरह हर साल इसमें इजाफा होता जाएगा।
|विवरण
|आंकड़े (₹ में)
|निवेश अवधि
|21 वर्ष
|शुरुआती मासिक SIP
|11,500
|SIP में हर साल वृद्धि (स्टेप-अप)
|10%
|कुल निवेश राशि
|88,32,345
|अनुमानित औसत वार्षिक रिटर्न
|12%
|कुल फंड मूल्य (21 वर्ष बाद)
|2,49,84,918
|कुल ब्याज / लाभ
|1,61,52,573
यह निवेश आप 21 साल तक करेंगे, तो 12% सालाना औसत रिटर्न के हिसाब से आपको पास मैच्योरिटी पर 2,49,84,918 रुपये जमा हो जाएंगे। इसमें 88,32,345 रुपये आपकी निवेश राशि होगी। वहीं, 1,61,52,573 रुपये ब्याज आय होगी। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में 12% सालाना औसत रिटर्न आसानी से मिल जाता है।
डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिमभरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श करें।
