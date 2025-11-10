SIP Calculator: 21 की उम्र में शुरू करें निवेश और 42 की उम्र में उठा लें 2.5 करोड़ रुपये, इस फॉर्मूले से लग्जरी लाइफ जी सकेंगे आप

स्टेप अप एसआईपी एक ऐसा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जहां आप नियमित अंतराल पर अपनी एसआईपी की रकम बढ़ाते जाते हैं। इसमें निवेशक अपनी इनकम बढ़ने के साथ एसआईपी की रकम बढ़ा सकता है। इससे तेजी से वेल्थ क्रिएशन में मदद मिलती है। अगर आप एनुअल स्टेप अप कर रहे हैं, तो आपको हर साल अपनी मंथली एसआईपी की रकम में एक तय प्रतिशत का इजाफा करना होता है। उदाहरण के लिए आप 100 रुपये महीने की एसआईपी से शुरुआत कर रहे हैं और 10% एनुअल स्टेप अप रख रहे हैं। ऐसे में आपको अगले साल 110 रुपये महीने की एसआईपी करनी होगी और उसके अगले साल 121 रुपये महीने की। इस तरह हर साल मंथली एसआईपी की रकम 10% बढ़ती जाएगी।