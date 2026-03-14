Home Loan Calculator: SBI से लें 36 लाख का होम लोन तो कितनी बनेगी EMI, कुल कितना चुकाना होगा ब्याज?

SBI Home Loan Calculator: जब बैंक होम लोन देते हैं, तो वे मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान देते हैं- पहली ग्राहक की आय (इनकम) और दूसरी उसकी क्रेडिट हिस्ट्री। बैंक यह सुनिश्चित करते हैं कि उधार लेने वाले की आय इतनी हो कि वह आसानी से अपनी मासिक ईएमआई चुका सके। साथ ही नौकरी स्टेबल हो और आय नियमित आती हो। दूसरी ओर, क्रेडिट हिस्ट्री से यह आंका जाता है कि ग्राहक पहले अपने वित्तीय दायित्वों को कितनी जिम्मेदारी से निभाता रहा है। इसलिए अगर आप भविष्य में होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो इन दोनों पहलुओं को मजबूत रखना जरूरी है।