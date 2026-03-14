Home Loan Calculator: SBI से लें 36 लाख का होम लोन तो कितनी बनेगी EMI, कुल कितना चुकाना होगा ब्याज?

होम लोन लेते समय विभिन्न बैंकों की ब्याज दरें चेक कर लें। (PC: AI)
SBI Home Loan Calculator: जब बैंक होम लोन देते हैं, तो वे मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान देते हैं- पहली ग्राहक की आय (इनकम) और दूसरी उसकी क्रेडिट हिस्ट्री। बैंक यह सुनिश्चित करते हैं कि उधार लेने वाले की आय इतनी हो कि वह आसानी से अपनी मासिक ईएमआई चुका सके। साथ ही नौकरी स्टेबल हो और आय नियमित आती हो। दूसरी ओर, क्रेडिट हिस्ट्री से यह आंका जाता है कि ग्राहक पहले अपने वित्तीय दायित्वों को कितनी जिम्मेदारी से निभाता रहा है। इसलिए अगर आप भविष्य में होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो इन दोनों पहलुओं को मजबूत रखना जरूरी है।
देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई होम लोन पर 7.25% से 8.45% तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। इसके अलावा बैंक होम लोन मैक्सगेन (OD) पर 7.50% से 8.70%, टॉप-अप लोन पर 7.75% से 10.50%, टॉप-अप (OD) लोन पर 8% से 9.20%, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर 8.95% से 10.50%, रिवर्स मॉर्गेज लोन पर 10.30% और योनो इंस्टा होम टॉप अप लन पर 8.10 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।
|लोन का प्रकार
|ब्याज दर (प्रतिवर्ष)
|एसबीआई होम लोन
|7.25% – 8.45%
|होम लोन मैक्सगेन (OD)
|7.50% – 8.70%
|टॉप-अप लोन
|7.75% – 10.50%
|टॉप-अप (OD) लोन
|8.00% – 9.20%
|लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी
|8.95% – 10.50%
|रिवर्स मॉर्गेज लोन
|10.30%
|योनो इंस्टा होम टॉप-अप लोन
|8.10%
अगर आप एसबीआई से 36 लाख रुपये का होम लोन 7.25 फीसदी ब्याज दर पर 30 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 24,558 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 52,41,005 रुपये चुकाएंगे। अगर आप यह लोन 25 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 26,021 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 42,06,314 रुपये चुकाएंगे।
|लोन अवधि (Tenure)
|ब्याज दर
|मासिक EMI (₹)
|कुल ब्याज (₹)
|30 साल
|7.25%
|24,558
|52,41,005
|25 साल
|7.25%
|26,021
|42,06,314
|20 साल
|7.25%
|28,454
|32,28,849
वहीं, अगर आप यह लोन 20 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 28,454 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 32,28,849 रुपये चुकाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग