अमेरिका-ईरान युद्ध में इतनी चांदी लूट रहा रूस कि सिर पकड़ लेंगे ट्रंप, हर दिन हो रही 1250 करोड़ रुपये की कमाई

Iran-Israel War: अमेरिका/इजराइल और ईरान के युद्ध ने एनर्जी मार्केट की सप्लाई चेन को हिला डाला है। दुनियाभर में तेल और गैस का संकट खड़ा हो गया है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज नहीं गुजरने दे रहा है। इससे कई देशों में कच्चे तेल का सप्लाई संकट गहरा रहा है। लेकिन एक ऐसा देश है, जो इस स्थिति से जबरदस्त फायदा उठा रहा है। वह है रूस। एक अनुमान के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद होने से रूस को हर दिन करीब 150 मिलियन डॉलर (लगभग 1250 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त तेल आय हो रही है।