Gold Rate Today: गिर गए सोने और चांदी के भाव, जानिए तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में क्या हैं 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,48,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,45,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,32,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,20,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 95,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।