Aadhaar Redesign: आधार कार्ड का डिजाइन क्यों बदल रही सरकार? जानिए कैसा है नया लुक और क्या हैं फीचर्स

Aadhaar Card Redesign: आधार कार्ड अब पहले जैसा नहीं रहने वाला। सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसका सीधा असर आपके डेटा की प्राइवेसी और सुरक्षा पर पड़ेगा। अब आपका नाम, पता और आधार नंबर आधार कार्ड पर नहीं दिखेगा। नई व्यवस्था में आधार कार्ड का लुक पूरी तरह बदल सकता है। पहले कार्ड पर आपका नाम, पता और 12 अंकों का आधार नंबर साफ लिखा होता था। लेकिन अब कार्ड पर सिर्फ आपकी फोटो और एक सिक्योर क्यूआर कोड होगा। इस क्यूआर कोड में आपकी पूरी जानकारी छिपी रहेगी, वो भी एन्क्रिप्टेड तरीके से। यानी बिना सही स्कैनर या आधिकारिक ऐप के कोई भी आपकी जानकारी नहीं पढ़ पाएगा।