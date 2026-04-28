Women Entrepreneurs: इन महिलाओं ने गांव की मिट्टी से भी निकाल लिया ‘सोना’, कम पैसों से भी खड़े कर लिए बड़े बिनजेस, जमकर हो रही कमाई

Success Story: गांव की मिट्टी से भी सोना निकल सकता है। बस सपने देखने की हिम्मत चाहिए। देश के दूर-दराज के इलाकों में महिलाएं बिना बड़ी पूंजी के अपना बिजनेस खड़ा करके ऐसा ही कर रही हैं। कामयाबी सिर्फ शहरों की मोहताज नहीं होती, जज़्बा हो तो खेत-खलिहान भी बिजनेस हब बन जाते हैं। भारत के छोटे कस्बों और गांवों में महिलाएं अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं। वे अपने दम पर ऐसे कारोबार खड़े कर रही हैं, जो न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल रहे हैं, बल्कि पूरे इलाके के लिए मिसाल बन रहे हैं। बिना बड़े निवेश, बिना किसी कॉरपोरेट सपोर्ट के ये महिलाएं अपने अनुभव और मेहनत के दम पर आगे बढ़ रही हैं। आइए ऐसी ही 5 सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानते हैं।