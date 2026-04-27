Share Market: IT और फार्मा शेयरों में खरीदारी से उछल गया बाजार, सेंसेक्स 640 अंक चढ़ा, जानिए मार्केट का हाल

सभी सेक्टोरल सूचकांक आज हरे निशान पर बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी निफ्टी फार्मा में 2.59 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी मीडिया में 2.38 फीसदी, निफ्टी आईटी में 2.26 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.88 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 1.62 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.51 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.40 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.02 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 2.44 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 2.41 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 2.57 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 1.68 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 1.89 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।