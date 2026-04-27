27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Rate Today: टूट गए सोने-चांदी के भाव, तनिष्क और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: प्रॉफिट बुकिंग के चलते सोने की कीमत में आज गिरावट देखी जा रही है। चांदी की घरेलू वायदा कीमतें भी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखाई दी हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Apr 27, 2026

Gold Rate Today

सोने-चांदी में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Rate Today: सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार दोपहर सोने का भाव 0.29 फीसदी या 450 रुपये की गिरावट के साथ 1,52,249 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव 0.67 फीसदी या 1636 रुपये की गिरावट के साथ 2,43,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा है। अमेरिका-ईरान के बीच पीस टॉक नहीं होने से निवेशक बिकवाली कर रहे हैं। इससे कीमतों में गिरावट आ रही है।

हाजिर बाजार में सोने के भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,51,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,47,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,34,830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,22,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 97,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को 22 कैरेट सोना 1,41,950 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,16,140 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,54,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

ज्वैलर्स का नाम18 कैरेट (₹/10 ग्राम)22 कैरेट (₹/10 ग्राम)24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
तनिष्क1,16,1401,41,9501,54,850
कल्याण ज्वैलर्स1,41,550
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स1,41,5501,54,420
जोयालुक्कास1,15,8101,41,5501,54,420

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज सोमवार, 27 अप्रैल को 22 कैरेट सोने का रेट 1,41,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज 22 कैरेट सोने का रेट 1,41,550 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 24 कैरेट सोने का रेट 1,54,420 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

जोयालुक्कास में सोने के भाव

जोयालुक्कास में आज सोमवार, 27 अप्रैल को 24 कैरेट सोना 1,54,420 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,41,550 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 1,15,810 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

ये भी पढ़ें

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आई गिरावट, चांदी भी लुढ़की, जानिए कितना सस्ता हुआ जेवर बनवाना
कारोबार
Gold Silver Price Today

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

27 Apr 2026 03:16 pm

Hindi News / Business / Gold Rate Today: टूट गए सोने-चांदी के भाव, तनिष्क और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Share Market: IT और फार्मा शेयरों में खरीदारी से उछल गया बाजार, सेंसेक्स 640 अंक चढ़ा, जानिए मार्केट का हाल

Share Market
कारोबार

PF KYC Update: पीएफ खाते में नहीं की केवाईसी अपडेट तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम, जानिए प्रोसेस

PF KYC Update
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आई गिरावट, चांदी भी लुढ़की, जानिए कितना सस्ता हुआ जेवर बनवाना

Gold Silver Price Today
कारोबार

Iran Economic Crisis: ईरान में कई गुना महंगा हुआ खाना, लोग पानी भी कर रहे जमा, उधर बंदरगाहों पर नहीं पहुंच पा रहे खाली टैंकर

Iran Economy
कारोबार

Petrol Diesel Prices: अमेरिका-ईरान वार्ता नहीं होने से उछला कच्चा तेल, जानिए आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के रेट

Petrol Diesel Prices
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.