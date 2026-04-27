Gold Rate Today: टूट गए सोने-चांदी के भाव, तनिष्क और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने-चांदी में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Rate Today: सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार दोपहर सोने का भाव 0.29 फीसदी या 450 रुपये की गिरावट के साथ 1,52,249 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव 0.67 फीसदी या 1636 रुपये की गिरावट के साथ 2,43,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा है। अमेरिका-ईरान के बीच पीस टॉक नहीं होने से निवेशक बिकवाली कर रहे हैं। इससे कीमतों में गिरावट आ रही है।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,51,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,47,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,34,830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,22,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 97,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
तनिष्क सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को 22 कैरेट सोना 1,41,950 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,16,140 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,54,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
|ज्वैलर्स का नाम
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|तनिष्क
|1,16,140
|1,41,950
|1,54,850
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|1,41,550
|—
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|1,41,550
|1,54,420
|जोयालुक्कास
|1,15,810
|1,41,550
|1,54,420
कल्याण ज्वैलर्स में आज सोमवार, 27 अप्रैल को 22 कैरेट सोने का रेट 1,41,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज 22 कैरेट सोने का रेट 1,41,550 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 24 कैरेट सोने का रेट 1,54,420 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
जोयालुक्कास में आज सोमवार, 27 अप्रैल को 24 कैरेट सोना 1,54,420 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,41,550 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 1,15,810 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
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