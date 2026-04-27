27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Petrol Diesel Prices: अमेरिका-ईरान वार्ता नहीं होने से उछला कच्चा तेल, जानिए आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के रेट

Petrol Diesel Prices: भारत में पेट्रोल-डीजल कीमतें स्थिर रहीं, जबकि वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल जारी है। अमेरिका-ईरान तनाव और होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Apr 27, 2026

Petrol Diesel Prices

क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी आई है। (PC: AI)

Petrol Diesel Prices: कच्चे तेल की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को तेजी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर से ऊपर ट्रेड कर रहा है। सोमवार सुबह ब्रेंट क्रूड 1.22 फीसदी या 1.28 डॉलर की बढ़त के साथ 106.6 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, क्रूड ऑयल WTI 1.01 फीसदी की बढ़त के साथ 95.35 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, आज 27 अप्रैल 2026 को भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

अमेरिका-ईरान के बीच वार्ता की उम्मीदें खत्म

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पिछले आठ हफ्तों से लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने शांति वार्ता के लिए अपने प्रतिनिधियों की प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातचीत का कोई फायदा नहीं है, जिसमें कोई नतीजा न निकले। ट्रंप ने कहा कि, "हमारे पास सभी ताकत हैं। वे कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हम बेकार की बातचीत के लिए लंबी यात्रा नहीं करेंगे।”

पाकिस्तान में प्रस्तावित दूसरे दौर की वार्ता की उम्मीद तब खत्म हो गई है, जब ट्रंप ने अपने दूतों Steve Witkoff और Jared Kushner की यात्रा रद्द कर दी। इससे पहले ईरानी मीडिया ने कहा था कि अराघची अमेरिकी अधिकारियों से मिलने के इच्छुक नहीं हैं।

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्टेबल

भारत सरकार का कहना है कि फिलहाल ईंधन की कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां वैश्विक कीमतों में हो रहे उतार-चढ़ाव का कुछ हिस्सा खुद वहन कर रही हैं, ताकि आम लोगों पर अचानक बोझ न पड़े।

शहरपेट्रोल (₹/लीटर)डीजल (₹/लीटर)
दिल्ली94.7787.67
कोलकाता105.4192.02
हैदराबाद107.5095.70
मुंबई103.5090.03
बेंगलुरु102.9290.99
चेन्नई100.9092.48

लंबा खिंच सकता है तनाव

ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi सोमवार को Saint Petersburg पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin से होने की संभावना है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति प्रयास कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। अराघची इससे पहले ओमान और इस्लामाबाद भी जा चुके हैं। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, जिससे तेल, गैस और उर्वरक की आपूर्ति बाधित हुई है। इससे कीमतें बढ़ी हैं और विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी होर्मुज में नाकाबंदी जारी रखी हुई है।

ये भी पढ़ें

क्या आपसे भी ऑफिस में कराया जाता है ओवरटाइम? जानिए क्या हैं आपके अधिकार और क्या कहता है कानून
कारोबार
overtime rules

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Apr 2026 10:16 am

Hindi News / Business / Petrol Diesel Prices: अमेरिका-ईरान वार्ता नहीं होने से उछला कच्चा तेल, जानिए आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Iran Economic Crisis: ईरान में कई गुना महंगा हुआ खाना, लोग पानी भी कर रहे जमा, उधर बंदरगाहों पर नहीं पहुंच पा रहे खाली टैंकर

Iran Economy
कारोबार

Heatwave Alert: एक दिन में 252 GW खर्च, अप्रैल की गर्मी ने ऐसा झुलसाया कि टूट गए सारे रिकॉर्ड

बिजली कटौती ने बढ़ाई आफत (photo source- Patrika)
कारोबार

AI से बन रहे फर्जी Adhaar-PAN! ऐसे पहचानें असली-नकली, वरना हो सकता है नुकसान

Indian tax and pan card rule
कारोबार

Meta Layoffs: नौकरी जाने से पहले 28 दिन का इंतजार, कर्मचारियों ने क्यों बताया ‘नर्क जैसा’

कारोबार

Adhaar Update Alert: 10 साल पुराना आधार फ्री में अपडेट करें, नहीं तो अटक सकते हैं जरूरी काम

Update Your 10-Year-Old Aadhaar for Free: Know the Complete Process
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.