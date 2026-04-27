Petrol Diesel Prices: अमेरिका-ईरान वार्ता नहीं होने से उछला कच्चा तेल, जानिए आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के रेट

ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi सोमवार को Saint Petersburg पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin से होने की संभावना है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति प्रयास कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। अराघची इससे पहले ओमान और इस्लामाबाद भी जा चुके हैं। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, जिससे तेल, गैस और उर्वरक की आपूर्ति बाधित हुई है। इससे कीमतें बढ़ी हैं और विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी होर्मुज में नाकाबंदी जारी रखी हुई है।