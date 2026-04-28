28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने में आई गिरावट, चांदी भी हो गई सस्ती, जानिए क्या हैं आज गोल्ड के रेट

Gold Silver Price Today: सोने के घरेलू वायदा भाव लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं, चांदी में भी आज गिरावट देखी जा रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Apr 28, 2026

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में कीमत लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोने का भाव 0.13 फीसदी या 190 रुपये की गिरावट के साथ 1,51,531 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यूएस-ईरान युद्ध का कोई स्थायी समाधान निकलकर नहीं आ रहा है। ईरान ने सोमवार रात को भी होर्मुज में एक जहाज पर हमला किया है। मिडिल ईस्ट में तनाव को करीब 2 महीने का समय हो गया है। कोई राहत भरी खबर नहीं आने से निवेशक मुनाफावसूली कर रहे हैं। इसी के चलते कीमतों में गिरावट आई है।

चांदी में बड़ी गिरावट

सोने के साथ ही चांदी की कीमत में भी आज गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी है। एमसीएक्स पर चांदी का भाव शुरुआती कारोबार में 0.59 फीसदी या 1469 रुपये की गिरावट के साथ 2,45,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.25 फीसदी या 11.80 डॉलर की गिरावट के साथ 4,681.90 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.28 फीसदी या 12.91 डॉलर की गिरावट के साथ 4,669.17 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 0.65 फीसदी या 0.49 डॉलर की गिरावट के साथ 75.08 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 1.19 फीसदी या 0.90 डॉलर की गिरावट के साथ 74.61 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

कच्चे तेल में बड़ा उछाल

कच्चे तेल की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। क्रूड ऑयल WTI 1.17 फीसदी या 1.13 डॉलर की बढ़त के साथ 97.50 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, ब्रेंट क्रूड 1.24 फीसदी या 1.34 डॉलर की बढ़त के साथ 109.6 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

ये भी पढ़ें

Stock Market: एक खबर और आज 17% उछल गया इस NBFC का शेयर, जानिए कैसा है कंपनी का कारोबार
कारोबार
multibagger stocks

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

28 Apr 2026 10:14 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने में आई गिरावट, चांदी भी हो गई सस्ती, जानिए क्या हैं आज गोल्ड के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Stock Market: एक खबर और आज 17% उछल गया इस NBFC का शेयर, जानिए कैसा है कंपनी का कारोबार

multibagger stocks
कारोबार

8th Pay Commission: डाकिए की सैलरी हो 1.12 लाख रुपये, 5 प्रमोशन का हक और दोगुना इंक्रीमेंट, FNPO ने वेतन आयोग को सौंपा मेमोरेंडम

8th Pay Commission
कारोबार

Share Market: IT और फार्मा शेयरों में खरीदारी से उछल गया बाजार, सेंसेक्स 640 अंक चढ़ा, जानिए मार्केट का हाल

Share Market
कारोबार

Gold Rate Today: टूट गए सोने-चांदी के भाव, तनिष्क और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

PF KYC Update: पीएफ खाते में नहीं की केवाईसी अपडेट तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम, जानिए प्रोसेस

PF KYC Update
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.