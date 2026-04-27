Stock Market: एक खबर और आज 17% उछल गया इस NBFC का शेयर, जानिए कैसा है कंपनी का कारोबार

aye finance में बड़ी तेजी आई है। (PC: AI)
Stock Market: सोमवार, 27 अप्रैल को Aye Finance के शेयर ने एक ही झटके में 17 फीसदी की छलांग लगाई और 158 रुपये के ऑल-टाइम हाई को छू लिया। यह कंपनी का पहला ऐसा मौका है, जब शेयर इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है। इस तेजी की असली वजह है कंपनी के मार्च तिमाही के वो नतीजे जिन्हें देखकर निवेशकों ने दोनों हाथों से खरीदारी शुरू कर दी।
मार्च तिमाही में Aye Finance का टैक्स के बाद मुनाफा पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 110 फीसदी उछलकर 86 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यानी सीधे दोगुने से भी ज्यादा। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 27 फीसदी बढ़कर 7,044 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही में नए कर्ज बांटने में भी 25 फीसदी की बढ़त रही। इस दौरान कंपनी ने 70,841 नए कर्जदारों को जोड़ा। क्रेडिट कॉस्ट 4.3 फीसदी रही जो पिछले साल से 186 बेसिस प्वाइंट कम है। यह लगातार पांचवीं तिमाही है, जब यह आंकड़ा घटा है। यानी कंपनी का जोखिम प्रबंधन लगातार बेहतर हो रहा है।
फरवरी 2026 में Aye Finance ने शेयर बाजार में कदम रखा था। IPO प्राइस था 129 रुपये और लिस्टिंग भी उसी भाव पर हुई, यानी कोई खास धमाका नहीं था। उसके बाद तो हालत और खराब हुई। हर हफ्ते शेयर नीचे खिसकता रहा और अप्रैल की शुरुआत में 89 रुपये तक आ गया। निवेशक परेशान थे। लग रहा था कंपनी बाजार में टिक नहीं पाएगी। लेकिन जैसा कहते हैं, जो गिरता है वो संभलता भी है। 89 रुपये के निचले स्तर से शेयर ने जबरदस्त वापसी की और इस महीने अब तक 22.5 फीसदी चढ़ चुका है। अब शेयर अपने IPO प्राइस से करीब 50 फीसदी ऊपर है।
मार्च 2026 को खत्म हुए पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो कुल मुनाफा 194 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल से 13 फीसदी ज्यादा है। यह तब है जब नए श्रम कानूनों की वजह से कंपनी को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा। साल भर में कर्ज वितरण 20 फीसदी बढ़ा और 2,06,833 नए ग्राहक जुड़े। ROA 2.8 फीसदी और ROE 9.3 फीसदी रहा। IPO से मिले 710 करोड़ रुपये की इक्विटी के बाद कंपनी की नेटवर्थ बढ़ी है, जिससे मार्च तिमाही में ROA 4.6 फीसदी और ROE 16 फीसदी पर आ गया।
साल 2014 में शुरू हुई Aye Finance RBI में रजिस्टर्ड NBFC है, जो देश के उन छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को कर्ज देती है, जिन्हें बैंक अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यानी वो कारोबारी जो न बड़े हैं, न उनके पास जमीन-जायदाद के कागज हैं, लेकिन काम करने का जज्बा रखते हैं। ऐसे लोगों तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन Aye Finance का पूरा मॉडल इसी पर टिका है।
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