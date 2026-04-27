Stock Market: एक खबर और आज 17% उछल गया इस NBFC का शेयर, जानिए कैसा है कंपनी का कारोबार

फरवरी 2026 में Aye Finance ने शेयर बाजार में कदम रखा था। IPO प्राइस था 129 रुपये और लिस्टिंग भी उसी भाव पर हुई, यानी कोई खास धमाका नहीं था। उसके बाद तो हालत और खराब हुई। हर हफ्ते शेयर नीचे खिसकता रहा और अप्रैल की शुरुआत में 89 रुपये तक आ गया। निवेशक परेशान थे। लग रहा था कंपनी बाजार में टिक नहीं पाएगी। लेकिन जैसा कहते हैं, जो गिरता है वो संभलता भी है। 89 रुपये के निचले स्तर से शेयर ने जबरदस्त वापसी की और इस महीने अब तक 22.5 फीसदी चढ़ चुका है। अब शेयर अपने IPO प्राइस से करीब 50 फीसदी ऊपर है।