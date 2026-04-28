Bank holidays May 2026: समय पर निपटा लें काम, मई में अलग-अलग जोन में कुल 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, देखिए लिस्ट

Bank Holidays May 2026: बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जरूरी बैंकिंग काम से बैंक ब्रांच जाते हैं और पता लगता है कि बैंक ही बंद है। ऐसे में हमें बैंक ब्रांच जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए। इससे आपको असुविधा नहीं होगी। कुछ ही दिनों में मई महीना लगने वाला है। मई महीने में देश के अलग-अलग हिस्सों में कुल 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। मई महीने में महाराष्ट्र दिवस, मजदूर दिवस, बुद्ध पूर्णिमा, बकरी ईद और कुछ जगहों पर लोकल त्योहार मनाए जाएंगे। आइए जानते हैं कि कब-कब बैंकों की छुट्टी रहेगी।