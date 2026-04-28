Tata Steel से लेकर JSW Steel और SAIL तक… स्टील शेयरों में क्यों देखी जा रही है भारी तेजी?

टाटा स्टील ने 218.24 रुपये का रिकॉर्ड स्तर छू लिया है। जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 2% चढ़कर 1305.90 रुपये पर पहुंचा है। वहीं, सेल 2.7% उछलकर 189.05 रुपये के 52 हफ्ते के हाई पर पहुंच गया है। यह तेजी यूं ही नहीं आई है। ब्रोकरेज कंपनियों का मानना है कि भारत अब ग्लोबल स्टील डिमांड के लिए बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है। एक समय था जब चीन इस सेक्टर का बादशाह था, लेकिन अब उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। ऐसे में भारत के लिए बड़ा मौका बन रहा है।