Gold Rate Today: सोने-चांदी में बड़ी गिरावट, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर दोनों कीमती धातुएं मंगलवार सुबह लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 0.64 फीसदी या 976 रुपये की गिरावट के साथ 1,50,745 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 1.85 फीसदी या 4583 रुपये की गिरावट के साथ 2,42,786 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।