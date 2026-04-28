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Gold Rate Today: सोने-चांदी में बड़ी गिरावट, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: घरेलू वायदा बाजार में आज मंगलवार को सोना गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। सोने के साथ ही चांदी भी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी है।

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भारत

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Pawan Jayaswal

Apr 28, 2026

Gold Rate Today

सोने-चांदी में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर दोनों कीमती धातुएं मंगलवार सुबह लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 0.64 फीसदी या 976 रुपये की गिरावट के साथ 1,50,745 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 1.85 फीसदी या 4583 रुपये की गिरावट के साथ 2,42,786 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

हाजिर बाजार में सोने के भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,49,560 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,45,970 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,33,110 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,21,140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 96,460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क मंगलवार, 28 अप्रैल 2026 को 22 कैरेट सोना 1,40,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,15,080 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,53,440 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज मंगलवार, 28 अप्रैल को 22 कैरेट सोने का रेट 1,40,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज 22 कैरेट सोने का रेट 1,40,250 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 24 कैरेट सोने का रेट 1,53,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

ज्वैलर / ब्रांड18 कैरेट (₹/10 ग्राम)22 कैरेट (₹/10 ग्राम)24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
तनिष्क1,15,0801,40,6501,53,440
कल्याण ज्वैलर्स1,40,250
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स1,40,2501,53,000
जोयालुक्कास1,14,7501,40,2501,53,000

जोयालुक्कास में सोने के भाव

जोयालुक्कास में आज मंगलवार, 28 अप्रैल को 24 कैरेट सोना 1,53,000 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,40,250 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 1,14,750 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

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Updated on:

28 Apr 2026 01:44 pm

Published on:

28 Apr 2026 01:43 pm

Hindi News / Business / Gold Rate Today: सोने-चांदी में बड़ी गिरावट, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

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