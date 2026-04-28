Stock Market News: बैंकिंग शेयरों में गिरावट से टूटा मार्केट, ऑटो स्टॉक्स भी फिसले, जानिए मार्केट का हाल

सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक गिरावट एक्सिस बैंक में दर्ज हुई है। इसके अलावा, एचसीएल टेक, इंडिगो, मारुति, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्फोसिस, एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी, पावरग्रिड, इटरनल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, लार्सन एंड टुब्रो, टीसीएस और ट्रेंट के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। इससे इतर रिलायंस, एयरटेल, सनफार्मा, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, अडानी पोर्ट्स, कोटक बैंक, आईटीसी, बजाज फाइनेंस और बीईएल के शेयर हरे निशान पर बंद हुए।