Multibagger Stock: 1 लाख के कर दिये 29 लाख, आज भी अपर सर्किट में हुआ बंद, इस शेयर ने निवेशकों को दिया बंपर रिटर्न

अगर किसी ने 5 साल पहले इस शेयर में पैसा लगाया होता, तो आज उसे 2800% से ज्यादा रिटर्न मिल चुका होता। 3 साल में भी करीब 1300% का बंपर फायदा हुआ है। अगर कोई निवेशक इस शेयर में 5 साल पहले 1 लाख रुपये लगाता, तो आज उसके पास 29 लाख रुपये होते। वहीं, अगर 3 साल पहले 1 लाख रुपये लगाए जाते, तो आज 14 लाख रुपये हो जाता। अगर 1 महीने पहले कोई इस शेयर में 1 लाख रुपये लगाता, तो आज यह रकम 1.72 लाख रुपये हो जाती। वहीं, 1 साल पहले अगर 1 लाख रुपये लगाया जाता, तो यह निवेश आज घटकर करीब 86 हजार रुपये रह जाता।