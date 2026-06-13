AI Agent in Payment: अब AI करेगा आपके लिए सस्ती शॉपिंग, लेकिन क्या यह सेफ है? जानिए कैसे काम करती है यह तकनीक

साइबर एक्सपर्ट प्रियंका सांखला ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि पेमेंट सिस्टम में एआई एजेंट का इस्तेमाल आने वाले समय में तेजी से बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कंपनियां सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं करती हैं, तो कई तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। जैसे- ऑटोनोमस एरर्स। इसमें AI की गलत जानकारी (हैलुसिनेशन) या लॉजिक में खामी की वजह से गलती से बड़ी मात्रा में खरीदारी हो सकती है या गलत रकम का भुगतान हो सकता है। अगर AI की वजह से कोई धोखाधड़ी होती है या सिस्टम में गड़बड़ी आती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, यह कानूनी और प्रक्रियागत रूप से अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। वहीं, दुर्भावनापूर्ण AI एजेंट बड़े पैमाने पर ठगी को अंजाम दे सकते हैं या डीपफेक जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके सामान्य सुरक्षा उपायों को भी चकमा दे सकते हैं।