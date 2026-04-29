Stock Market: ऑटो और IT स्टॉक्स में तेजी से उछला मार्केट, सेंसेक्स 550 पॉइंट ऊपर, जानिए बाजार का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज शुरुआती कारोबार में सबसे अधिक तेजी निफ्टी ऑटो में 2.53 फीसदी देखी जा रही है। इसके अलावा, निफ्टी आईटी में 1.75 फीसदी और निफ्टी एफएमसीजी में 1.16 फीसदी की तेजी देखने को मिली। निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक, निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम और निफ्टी केमिकल्स में भी बढ़त देखने को मिली। इससे इतर निफ्टी मीडिया में 0.17 फीसदी और निफ्टी मेटल में 0.75 फीसदी की गिरावट देखी गई।