चीन में डूब गया प्रॉपर्टी मार्केट, 2005 की कीमतों पर बिक रहे मकान, क्या भारत में भी होगा इसका असर?

भारत में यह बहस सोशल मीडिया पर जोरों पर है कि क्या भारत में भी प्रॉपर्टी के दामों में गिरावट देखी जाएगी? लेकिन इसका सीधा और सरल जवाब है नहूीं ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म लाइसिस फोरास कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रोपर्टी बाजार (housing market India) में इस वक्त हल्की बढ़ोतरी है जो सालाना 4 से 10 फीसदी के बीच है। रिपोर्ट बताती है कि भारत का रियल स्टेट मार्केट एक मजबूत स्थिति में है इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही बिना बिके घऱों की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 15 महीनों से ज्यादा नहीं है।