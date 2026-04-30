Share Market Holiday: 1 मई को भूलकर भी न करें ट्रेडिंग की गलती, वरना हो सकता है भारी नुकसान!

1 मई को भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में 'अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा, भारत में इस दिन का एक और बड़ा महत्व है-महाराष्ट्र दिवस। 1 मई 1960 को ही भाषाई आधार पर बॉम्बे राज्य का विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग राज्य बनाए गए थे। चूंकि मुंबई भारतीय शेयर बाजार का केंद्र है, इसलिए इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है।