30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Share Market Holiday: 1 मई को भूलकर भी न करें ट्रेडिंग की गलती, वरना हो सकता है भारी नुकसान!

Trading: 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और मजदूर दिवस के कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Apr 30, 2026

Investment: अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1 मई (मई दिवस और महाराष्ट्र दिवस) के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार में कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा। इसका मतलब है कि इस दिन न तो शेयरों की खरीद-बिक्री होगी और न ही कोई अन्य ट्रेडिंग गतिविधि।

क्या खुला रहेगा और क्या बंद ?

भारतीय स्टॉक एक्सचेंज, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), दोनों ने अपनी आधिकारिक छुट्टियों की सूची में 1 मई को शामिल किया है।

इक्विटी और डेरिवेटिव सेगमेंट: पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग बंद रहेगी।

कमोडिटी मार्केट (MCX): यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कमोडिटी बाजार अक्सर दो सत्रों में चलता है। हालांकि, 1 मई को सुबह और शाम दोनों ही सत्रों के लिए ट्रेडिंग निलंबित रह सकती है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ब्रोकर से इसकी पुष्टि कर लें।

करेंसी और डेट मार्केट: यहाँ भी कोई कामकाज नहीं होगा।

1 मई का विशेष महत्व: क्यों है छुट्टी?

1 मई को भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में 'अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा, भारत में इस दिन का एक और बड़ा महत्व है-महाराष्ट्र दिवस। 1 मई 1960 को ही भाषाई आधार पर बॉम्बे राज्य का विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग राज्य बनाए गए थे। चूंकि मुंबई भारतीय शेयर बाजार का केंद्र है, इसलिए इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है।

अगले दिन की तैयारी: बाजार पर क्या होगा असर ?

जब भी बाजार किसी छुट्टी के बाद खुलता है, तो निवेशकों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए:

ग्लोबल संकेतों पर नजर: छुट्टी के दौरान वैश्विक बाजारों (जैसे अमेरिकी या एशियाई बाजार) में होने वाली हलचल का असर अगले दिन भारतीय बाजार की ओपनिंग पर दिख सकता है।

पेंडिंग ऑर्डर्स: छुट्टी के दिन लगाए गए 'आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स' (AMO) अगले कारोबारी सत्र में प्रोसेस होंगे।

लिक्विडिटी: छुट्टी के ठीक बाद वाले दिन बाजार में उतार-चढ़ाव (Volatility) अधिक देखने को मिल सकती है।

छुट्टी का निवेशकों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव

लंबे वीकेंड या बीच सप्ताह में आने वाली छुट्टियों का असर अक्सर ट्रेडिंग वॉल्यूम पर पड़ता है। कई इंट्राडे ट्रेडर्स छुट्टी से एक दिन पहले अपनी पोजीशन को 'स्क्वायर ऑफ' (बराबर) करना पसंद करते हैं ताकि किसी अनिश्चितता से बचा जा सके। वहीं, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह पोर्टफोलियो की समीक्षा करने का एक अच्छा समय होता है।

छुट्टी से बाजार की लंबी अवधि की चाल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि 1 मई की छुट्टी से बाजार की लंबी अवधि की चाल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि, ट्रेडर्स को अपनी मार्जिन आवश्यकताओं और एक्सपायरी डेट्स (विशेषकर यदि सप्ताह के बीच में छुट्टी हो) को लेकर सतर्क रहना चाहिए।




खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

30 Apr 2026 08:56 pm

Hindi News / Business / Share Market Holiday: 1 मई को भूलकर भी न करें ट्रेडिंग की गलती, वरना हो सकता है भारी नुकसान!

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

डीजल की कीमतों का खेल: पेट्रोल पंप पर लाइन लगाकर बैठे हैं बड़े-बड़े थोक खरीदार, आखिर क्यों?

Diesel Price
कारोबार

‘हम भारत नहीं जो एक साइन से…’ US-Iran युद्ध के बीच पाकिस्तान ने यह क्या कह दिया

US Iran War Impact
कारोबार

Market Crash: मेटल और बैंकिंग सेक्टर में बिकवाली से टूटा मार्केट, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स भी फिसले

Stock Market Crash
कारोबार

Gold Rate Today: सोने-चांदी में आज आई जबरदस्त तेजी, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के भाव

Gold Rate Today
कारोबार

Bank Holiday: क्या कल 1 मई को बंद रहने वाले हैं बैंक? देख लीजिए छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holidays
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.