Share Market Holiday: 1 मई को भूलकर भी न करें ट्रेडिंग की गलती, वरना हो सकता है भारी नुकसान!

Investment: अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1 मई (मई दिवस और महाराष्ट्र दिवस) के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार में कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा। इसका मतलब है कि इस दिन न तो शेयरों की खरीद-बिक्री होगी और न ही कोई अन्य ट्रेडिंग गतिविधि।
भारतीय स्टॉक एक्सचेंज, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), दोनों ने अपनी आधिकारिक छुट्टियों की सूची में 1 मई को शामिल किया है।
इक्विटी और डेरिवेटिव सेगमेंट: पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग बंद रहेगी।
कमोडिटी मार्केट (MCX): यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कमोडिटी बाजार अक्सर दो सत्रों में चलता है। हालांकि, 1 मई को सुबह और शाम दोनों ही सत्रों के लिए ट्रेडिंग निलंबित रह सकती है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ब्रोकर से इसकी पुष्टि कर लें।
करेंसी और डेट मार्केट: यहाँ भी कोई कामकाज नहीं होगा।
1 मई को भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में 'अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा, भारत में इस दिन का एक और बड़ा महत्व है-महाराष्ट्र दिवस। 1 मई 1960 को ही भाषाई आधार पर बॉम्बे राज्य का विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग राज्य बनाए गए थे। चूंकि मुंबई भारतीय शेयर बाजार का केंद्र है, इसलिए इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है।
जब भी बाजार किसी छुट्टी के बाद खुलता है, तो निवेशकों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए:
ग्लोबल संकेतों पर नजर: छुट्टी के दौरान वैश्विक बाजारों (जैसे अमेरिकी या एशियाई बाजार) में होने वाली हलचल का असर अगले दिन भारतीय बाजार की ओपनिंग पर दिख सकता है।
पेंडिंग ऑर्डर्स: छुट्टी के दिन लगाए गए 'आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स' (AMO) अगले कारोबारी सत्र में प्रोसेस होंगे।
लिक्विडिटी: छुट्टी के ठीक बाद वाले दिन बाजार में उतार-चढ़ाव (Volatility) अधिक देखने को मिल सकती है।
लंबे वीकेंड या बीच सप्ताह में आने वाली छुट्टियों का असर अक्सर ट्रेडिंग वॉल्यूम पर पड़ता है। कई इंट्राडे ट्रेडर्स छुट्टी से एक दिन पहले अपनी पोजीशन को 'स्क्वायर ऑफ' (बराबर) करना पसंद करते हैं ताकि किसी अनिश्चितता से बचा जा सके। वहीं, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह पोर्टफोलियो की समीक्षा करने का एक अच्छा समय होता है।
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि 1 मई की छुट्टी से बाजार की लंबी अवधि की चाल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि, ट्रेडर्स को अपनी मार्जिन आवश्यकताओं और एक्सपायरी डेट्स (विशेषकर यदि सप्ताह के बीच में छुट्टी हो) को लेकर सतर्क रहना चाहिए।
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