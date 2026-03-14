How To Merge PF: नौकरी बदलने पर हो गए कई पीएफ अकाउंट? ऐसे करें मर्ज, जानें पूरा प्रोसेस

नया खाता पुराने खाते के साथ अपने आप मर्ज नहीं होता। इसलिए बार-बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से अनुरोध करना पड़ता है। अपने अलग-अलग पेंशन खातों को एक साथ मर्ज करने का फायदा यह होता है कि इससे आपकी सेवानिवृत्ति बचत एक ही जगह सुरक्षित हो जाती है। इसके साथ ही विड्रा में देरी या कंपनियों के योगदान को ट्रेक करने में होने वाली कठिनाईयों से बचा जा सकता है।