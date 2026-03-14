Bank Update: क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए नया अपडेट, कैशबैक और रिडेम्पशन के बदल रहे नियम, जानिए क्या होगा असर

हालांकि कैशबैक की अधिकतम सीमा को अब बिलिंग साइकिल के दौरान अर्जित बेस कैशबैक से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में इन दोनों कैटेगरी के लिए प्रति माह 250 रुपये की निश्चित सीमा लागू है। इसके अलावा स्विगी, जोमैटो और बिगबास्केट जैसे प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला 10 प्रतिशत कैशबैक भी बदल दिया गया है। अब यह लाभ जोमैटो, ब्लिंकइट और डिस्ट्रिक्ट बाय जोमैटो पर किए गए लेनदेन पर 10 प्रतिशत वैल्यू बैक के रूप में मिलेगा, जो पार्टनर वॉलेट में जमा किया जाएगा। साथ ही कार्ड के साथ मिलने वाले चार मुफ्त घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की सुविधा भी बंद कर दी जाएगी।